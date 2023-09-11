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足球／西班牙足協主席強吻女球員遭訴 澳洲願協助調查

中央社／雪梨11日綜合外電報導
西班牙皇家足球協會主席盧比亞雷斯（前左），因強吻女球員風波飽受抨擊，10日辭職。（美聯社）
西班牙皇家足球協會主席盧比亞雷斯（前左），因強吻女球員風波飽受抨擊，10日辭職。（美聯社）

強吻女球員一案延燒3週後，西班牙足協主席盧比亞雷斯終於請辭下台。澳洲警方今天表示，他們願意協助西班牙調查人員偵辦此案。

西班牙8月20日在澳洲雪梨舉行的女子世界盃足球賽決賽，以1比0擊敗英格蘭成功奪冠。此後西班牙足球協會（RFEF）主席盧比亞雷斯（Luis Rubiales）親吻了陣中球員艾爾莫索（Jenni Hermoso）的嘴唇，並在畫面傳出後受到外界譴責。

現年33歲的艾爾莫索上週向西班牙國家法院提出告訴後，該國檢方已起訴盧比亞雷斯。

46歲的盧比亞雷斯則堅稱，那個吻是在雙方自願的情況下發生。

轄區包括雪梨的新南威爾斯州（New South Wales）警方今天告訴法新社，若對方提出要求，他們會與西班牙調查人員展開合作。

「目前新南威爾斯州警方還未收到通報，若有收到，警方會與國際當局聯繫，並在有需要時提供協助。」

盧比亞雷斯10日表示，事發數週以來他面臨來自西班牙國內外的巨大壓力，因此將辭去目前的職務。

他在電視節目「皮爾斯摩根不設限」（Piers Morgan Uncensored）中透露，家人和朋友都告訴他，「你需要把焦點放在自己的尊嚴上，並繼續過你的日子。如果不這樣做，你會傷害到你愛的人們及你愛的運動。」

盧比亞雷斯還說，他也將辭去歐洲足球總會（UEFA）副主席的職務。在給歐足總的信中，他說：「顯而易見，我將無法回到原有的職位。」

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