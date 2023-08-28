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體操／拜爾絲8度奪下美國全能冠軍 90年來第1人

中央社／美國聖荷西27日綜合外電報導
拜爾絲打破了美國男女全能冠軍次數最多的紀錄。（路透）
拜爾絲打破了美國男女全能冠軍次數最多的紀錄。（路透）

體操天后拜爾絲（Simone Biles）今天在美國體操錦標賽勇奪第8座全能冠軍，打破90年來紀錄，這是她明年在巴黎奧運復出的另一步。

法新社報導，奧運4金得主拜爾絲在地板項目中，展現以她命名的招牌動作，極佳的空中動作讓思愛普運動中心（SAP Center）的觀眾興奮不已，在動作完成後，落地穩若磐石。

地板體操是拜爾絲本次賽事最後一個出賽項目，粉絲們都站起來欣賞她的表現。她最後是在地板項目拿下15.400分。歷年來是全能常勝軍的她，總得分為118.450分。

拜爾絲打破了美國男女全能冠軍次數最多的紀錄。（Getty Images）
拜爾絲打破了美國男女全能冠軍次數最多的紀錄。（Getty Images）

去年世錦賽全能銀牌得主瓊斯（Shilese Jones），則以3.9分之差名列第2。

拜爾絲打破了美國男女全能冠軍次數最多的紀錄，該紀錄原是由約基姆（Alfred Jochim）在1933年所創下的7次，拜爾絲在2021年追平了此一紀錄。

拜爾絲是本次賽事唯一一位在2天比賽中，兩次獲得15分或更高分數的參賽者；另外1名拿下15分的選手是瓊斯，她在今天的高低槓項目拿下15.0分。

拜爾絲這次奪冠是她在休息2年後回歸的第2場比賽，此前她戲劇性地退出2021年東京奧運舉行的多項賽事。

拜爾絲在東奧女子體操團體決賽時，因「空中失感」（twisties）而退賽。「空中失感」係體操選手在空中失去位置感的危險現象。

拜爾絲可能會參加下個月在比利時安特衛普（Antwerp）舉行的世界錦標賽，以及明年的巴黎奧運。

拜爾絲打破了美國男女全能冠軍次數最多的紀錄。（Getty Images）
拜爾絲打破了美國男女全能冠軍次數最多的紀錄。（Getty Images）

拜爾絲 巴黎奧運 比利

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