女足世界盃／英格蘭球員出戰決賽 王儲威廉未到場聲援挨轟

英國威廉王子（右）20日未能赴澳洲替英格蘭女足世界盃球員加油，引發部分國內人式不滿；圖為威廉7月和兒子喬治王子（左）一同在倫敦觀看溫網比賽。（路透）

英國衛報報導，有「母獅」（Lionesses）之稱的英格蘭女足球 員20日在澳洲 角逐女足世界盃 決賽，但身為英格蘭足球總會會長的王儲威廉王子卻未到場為球員加油，遭國內部分人士批評不尊重女足賽事。

日前賽事於雪梨的澳洲體育場舉行，是英格蘭繼1966年後再度闖入男女足球世界盃決賽。據悉威廉未到場是因為赴澳航班時間過長，此舉或許令環保人士讚賞，但仍有人不滿英王室成員、首相皆未前往。

反觀對手西班牙，雖然國王據悉因事務繁忙未能出席，但王后雷蒂西亞（Queen Letizia）和其16歲的女兒皆盼藉由到場，展對西班牙對國家足球的重視。

前英格蘭女足守門員柯普（Pauline Cope）就表示，對於王室和首相缺席感到失望，認為這相當可惜，並直言若是男子世足決賽，王室成員應就會到場。

英國「女性平權黨」（Women’s Equality Party）黨魁瑞德（Mandu Reid）向媒體表示，英格蘭過去、現在都未準備好歡慶女足世界盃決賽，這是「極度荒唐」的情況。

威廉和手抱足球的女兒夏綠蒂公主19日在賽前，透過社群媒體發布影片對未能到場聲援致歉，並預祝女足隊員賽事順利，但似乎未能澆熄部分人士不滿。

衛報指出，英王查理三世名義上為澳洲君主，但繼位後迄未到訪，引發外界猜測若威廉搶先訪澳，在外交上的暗示為何。另外，威廉若到訪澳洲，也令人猜想澳洲政府是否有責任為他到訪期間的維安買帳。