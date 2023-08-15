女足世界盃／4強賽開打 西班牙火力強大vs.瑞典高空轟炸

圖為西班牙日前慶祝勝過荷蘭。(新華社)

女足世界盃 美東時間15日早上四點將進行四強賽，西班牙與瑞典 ，兩支比賽風格迥異的球隊，將迎來一場勢均力敵的較量。

歐洲足球 強國中，西班牙發展女足相對較晚。西班牙在2015年才第一次打進女足世界盃，隨後在2019年世界盃首次晉級淘汰賽。依託於本國發達的足球青訓和聯賽體系，西班牙女足近年來迅速崛起，目前排名世界第六。本屆世界盃上，西班牙女足第一次打進世界盃四強。

西班牙女足繼承了西班牙足球傳統的傳控打法，強調控球和小範圍傳切配合。本屆女足世界盃，無論對手強弱，西班牙都能在場面上占據主動，場均控球率達到61.8%，場均傳球數更是高達721次。球隊在5場比賽中狂攬15粒進球，進球數排名32支參賽隊榜首，展現出強大的進攻火力。

圖為瑞典日前慶祝贏過美國。(新華社)

排名世界第三的瑞典是女足傳統強隊，她們在九屆女足世界盃中五次打進四強。瑞典也是本屆女足世界盃四強中唯一有過決賽經驗的球隊，她們在2003年世界盃獲得亞軍。

瑞典向來不以控球見長，球隊在本屆世界盃場均控球率46.4%，傳球數481次，都遠落後於西班牙。但這支北歐勁旅有著組織嚴密的防守，在5場比賽（常規時間）中僅失2球，並在16強賽（常規時間）零封了強大的衛冕冠軍美國隊。善於衝擊對手防線身後的瑞典有著相當高的射門轉化率，定位球更是拿手好戲，球隊的高大中衛伊勒斯特德4次通過定位球破門，暫時並列排在射手榜次席。

一邊是女足新貴，一邊是老牌勁旅。一邊是南歐傳控足球，一邊是北歐衝擊打法。從紙面實力上來看，西班牙和瑞典幾乎不分伯仲。兩隊近期只在2022年10月的友誼賽中有過一次交手，最終也是1：1握手言和。

在技戰術之外，瑞典無疑占據著經驗優勢。瑞典隊長阿斯拉尼表示：「比賽經驗非常關鍵，這能給我們幫助。我們此前已經多次打進世界大賽最後階段比賽。我們能夠在不同的情況下贏球，這展現了球隊的實力。」

西班牙核心埃爾莫索坦言自己有些緊張：「如果說我完全不緊張，那肯定是錯的。光是想到我們離決賽有多近就讓我起雞皮疙瘩。我們要把緊張感轉化為贏球的動力。」

但也正如瑞典前鋒羅爾弗所說：「到了半決賽，已經不存在誰占據優勢。我們和她們都是很好的球隊。」

兩支球隊都要盡可能揚長避短。瑞典鋒線是否能抓住西班牙在0：4不敵日本隊的比賽中所暴露出的防線問題，邦馬蒂領銜的西班牙中場能否突破瑞典人的嚴密防守，西班牙又將如何應對瑞典的「高空轟炸」，將是比賽的三大主要看點。