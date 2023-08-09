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綠茵瞭望／拜仁買凱恩 打臉德國足球

易起民
熱刺隊6日與礦工隊的友誼賽後，凱恩罕見地繞場感謝觀眾，疑似向熱刺球迷告別。但目前拜仁與熱刺的轉會談判，依然沒有進展。（路透）
熱刺隊6日與礦工隊的友誼賽後，凱恩罕見地繞場感謝觀眾，疑似向熱刺球迷告別。但目前拜仁與熱刺的轉會談判，依然沒有進展。（路透）

女足世界盃小組賽，德國1：1平南韓慘遭淘汰，讓德國媒體感嘆，男女足8個月內相繼止步淘汰賽，「足球巨人變侏儒」。

另一方面，今夏轉會市場上，德甲霸主拜仁慕尼黑求購英超熱刺王牌凱恩（Harry Kane），即使加碼到了1億歐元，也難讓熱刺點頭。號稱德甲「挖掘機」的拜仁，這次被熱刺主席列維（Daniel Levy）拿捏得死死的，也變相反映了德國中鋒的青黃不接。

過去德國隊被稱為「坦克軍團」，因為其剛猛、直來直往的球風而得名。當時德國青訓大批地培養出中鋒人才，這些球員多半身體硬朗、頭球強悍，在逆境的時候，往往靠著傳中砸頭球可以殺出一條血路，所以也被譽為「鐵血戰士」。

但從2010年左右，西班牙式的傳控足球統治足壇，德國足球界也模仿這種風格，在2014年拿下世界盃冠軍，聲勢一時無兩。從此以後，德國青訓培養出來的球員多半迷戀腳法，畏於身體對抗。

這次女足憾平南韓的比賽，正是輸在太早丟球，導致後來畏手畏腳，難以翻盤。

談回拜仁與凱恩的肥皂劇。多年來，拜仁陣中擁有當家中鋒萊萬多夫斯基（Robert Lewandowski），在德甲與歐冠都持續表現強勢。直到去年轉會窗，萊萬加盟巴薩，失去大中鋒的拜仁並沒有在同樣位置進行補強，導致歐冠止步8強，德甲差點痛失衛冕，在最後一輪才艱難地拿下11連冠。

鑑於上賽季慘痛的教訓，拜仁高層決心要引進一名世界級中鋒，而大英頭牌凱恩就成了最好的目標。即將滿30歲的凱恩，手握多座英超金靴，但跟隨熱刺多年，卻一座冠軍也沒拿過。想要在職業生涯的後段，為獎盃櫃增添榮譽，加盟德甲霸主拜仁顯然是最好的選擇。只可惜，拜仁談判的對手是以難纏著名的列維，只要是他認定的價格，一毛錢也不會降，談判可能會拉鋸到轉會窗關閉前夕。

以拜仁對德國球員的吸引力，如果凱恩是德國人，拜仁早就手到擒來。正是德國青訓多年來方向錯誤，導致國內好的中鋒苗子一個也沒有，才逼得拜仁不得不去英超買人。而德國隊也因為選不到好中鋒，即使換主教練，想找回過去的打法，恐怕也會因卻乏人才而受挫。

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