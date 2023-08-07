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拜爾絲體操全能項目封后 領先第2名高達5分 可能3度征戰奧運

中央社／內珀維爾6日綜合報導
拜爾絲5日在美國經典賽，以總分59.1在全能項目封后。(路透)
拜爾絲5日在美國經典賽，以總分59.1在全能項目封后。(路透)

體操迷先前無法對美國體操天后拜爾絲（Simone Biles）復出抱持期待，尤其她在東京奧運時以「空中失感」的心理因素退賽。不過拜爾絲5日在美國重大賽事復出奪冠，大有可能3度征戰奧運。

路透報導，26歲的拜爾絲是奧運4金得主，5日在芝加哥郊區內珀維爾（Naperville）舉行的Core Hydration美國經典賽，以總分59.1在全能項目封后，領先第2名高達5分，相當於還可容許5次重大失誤，使她再成明年巴黎奧運女子個人全能項目的大熱門。

拜爾絲早於2013年就贏得生涯第一個美國與世界全能冠軍，5日是她自2年前的東奧後首次參加正式競賽。但拜爾絲還沒把注意力放在明年奧運，她在賽後向記者表示「活在當下」對她的心理健康很有幫助。

拜爾絲在東奧女子體操團體決賽時，因「空中失感」（twisties）而退賽。根據媒體「健康」（Health）解釋，這種偶發於運動員進行空中或高難度動作時體驗到的心理狀態，會讓大腦與肌肉暫時失聯，進而「失去方向與知覺」，嚴重時甚至「不知如何落地」。

拜爾絲在2016里約奧運奪下4金，東奧後休息1年多直到今年稍早才又恢復高等級訓練，不過她仍在繼續努力改善自己的心理健康，努力已可看到回報。

拜爾絲5日時說：「我對自己現在的狀態感覺非常好，無論是精神還是身體上都是。」她還說感覺自己為這項特定的比賽所做的準備比過去幾年都多。

除全能項目外，拜爾絲還因能做出無與倫比的動作難度而在跳馬和地板項目被看好奪金。她在平衡木，尤其是她最不喜歡的高低槓會有挑戰，不過威脅其他奪牌熱門仍綽綽有餘。

拜爾絲獲得的26枚奧運或世錦賽個人獎牌中，只有1枚是在高低槓獲得，今年迄今為止世界上至少有15名選手已完成比她難度更高的高低槓動作。

中國隊在高低槓和平衡木上一直是威脅，她們在東奧的平衡木項目穿金戴銀，拜爾絲只有獲得銅牌。

自2022年初俄羅斯入侵烏克蘭以來，俄羅斯選手已被禁止參加任何國際體操賽，但她們可能會參加明年的巴黎奧運，因為國際體操總會（FIG）上月表示，符合條件的俄羅斯和白俄羅斯選手，可自明年元旦起參加總會認證賽事，為兩俄運動員參與奧運資格賽鋪路。

因禁藥問題改以俄羅斯奧會名義參賽的俄羅斯女子體操隊，上次在東奧拿下團體金牌，美國隊屈居銀牌。拜爾絲退出團體決賽固然是原因，但俄羅斯也在拜爾絲參加的團體預賽中擊敗美國隊，這是11年來美國女子體操隊首次在重大國際賽事中比分輸人。

巴黎奧運的競技體操隊，隊員將從東奧的4名擴增到5名，但考慮現役選手的水準與紀錄，進入國家隊的難度可能前所未有。角逐巴黎奧運國家隊戰袍者可能史無前例出現3位奧運全能冠軍，即除拜爾絲外，另有現年27歲的2012年冠軍道格拉斯（Gabby Douglas），以及20歲的東奧冠軍李蘇妮（Sunisa Lee）。

美國奧運體操代表隊將於明年6月底，也就是奧運舉行前1個月經由選拔賽組成。

拜爾絲5日在美國經典賽，以總分59.1在全能項目封后。(路透)
拜爾絲5日在美國經典賽，以總分59.1在全能項目封后。(路透)

巴黎奧運 拜爾絲 白俄羅斯

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