足球／C羅又添幫手 馬內轉戰沙國聯賽
沙烏地阿拉伯足球聯賽艾納斯隊（Al Nassr）1日宣布，簽下德國拜仁慕尼黑隊前鋒馬內（Sadio Mane），這位塞內加爾國家隊主力將與5屆金球獎得主「C羅」羅納度（Cristiano Ronaldo）並肩作戰。
中央社引述法新社報導，艾納斯與拜仁慕尼黑兩隊都宣布了這名前英超聯賽利物浦隊球星的轉隊。德國媒體估計，馬內轉隊價格約為3000萬歐元，年薪為4000萬歐元，另有1000萬歐元的激勵獎金。
馬內加盟的艾納斯率先簽下葡萄牙籍巨星羅納度，掀起沙烏地職業聯賽向外尋才的熱潮。除了羅納度之外，艾納斯今年夏天還簽下克羅埃西亞中場布羅佐維奇（Marcelo Brozovic）、巴西邊後衛特雷斯（Alex Telles），以及象牙海岸中場福法納（Seko Fofana）。
現年31歲的馬內在利物浦6個賽季，曾贏得歐冠盃和英超冠軍，並且是利物浦總教練克羅普（JurgenKlopp）陣中3大前鋒的關鍵人物，另兩人是薩拉（Mohamed Salah）和費爾米諾（Roberto Firmino）。
在國際舞台上，馬內幫助塞內加爾在2022年獲得非洲國家盃冠軍，個人也獲得非洲年度最佳球員。後來他加盟德甲的拜仁慕尼黑，本賽季雖然開季不錯，但很快就發現不適合，特別是11月對陣文達不來梅（Werder Bremen）時腓骨受傷，整個賽季都泡湯。
由於受傷，馬內錯過了去年年底在卡達舉行的世界盃，嚴重影響了塞內加爾的戰力。
雖然馬內在2023年重返拜仁，但他在歐冠聯賽輸給曼城後與隊友薩內（Leroy Sane）發生肢體衝突，他的整個問題浮現出來。據報導，拜仁對馬內處以約35萬歐元罰款，另加停賽1場。
賽季結束時，馬內在38場比賽中有12個進球，表現平平，他離開拜仁時還有2年合約在身。
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