我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

舊金山遠距工作多 民眾憂損害經濟

電影「芭比」熱映 洛城芭比粉色世界在這裡

足球／C羅又添幫手 馬內轉戰沙國聯賽

體育新聞組／綜合報導
德國拜仁慕尼黑隊前鋒馬內加盟沙國艾納斯隊，將與C羅一同作戰。（路透資料照片）
德國拜仁慕尼黑隊前鋒馬內加盟沙國艾納斯隊，將與C羅一同作戰。（路透資料照片）

沙烏地阿拉伯足球聯賽艾納斯隊（Al Nassr）1日宣布，簽下德國拜仁慕尼黑隊前鋒馬內（Sadio Mane），這位塞內加爾國家隊主力將與5屆金球獎得主「C羅」羅納度（Cristiano Ronaldo）並肩作戰。

中央社引述法新社報導，艾納斯與拜仁慕尼黑兩隊都宣布了這名前英超聯賽利物浦隊球星的轉隊。德國媒體估計，馬內轉隊價格約為3000萬歐元，年薪為4000萬歐元，另有1000萬歐元的激勵獎金。

馬內加盟的艾納斯率先簽下葡萄牙籍巨星羅納度，掀起沙烏地職業聯賽向外尋才的熱潮。除了羅納度之外，艾納斯今年夏天還簽下克羅埃西亞中場布羅佐維奇（Marcelo Brozovic）、巴西邊後衛特雷斯（Alex Telles），以及象牙海岸中場福法納（Seko Fofana）。

現年31歲的馬內在利物浦6個賽季，曾贏得歐冠盃和英超冠軍，並且是利物浦總教練克羅普（JurgenKlopp）陣中3大前鋒的關鍵人物，另兩人是薩拉（Mohamed Salah）和費爾米諾（Roberto Firmino）。

在國際舞台上，馬內幫助塞內加爾在2022年獲得非洲國家盃冠軍，個人也獲得非洲年度最佳球員。後來他加盟德甲的拜仁慕尼黑，本賽季雖然開季不錯，但很快就發現不適合，特別是11月對陣文達不來梅（Werder Bremen）時腓骨受傷，整個賽季都泡湯。

由於受傷，馬內錯過了去年年底在卡達舉行的世界盃，嚴重影響了塞內加爾的戰力。

雖然馬內在2023年重返拜仁，但他在歐冠聯賽輸給曼城後與隊友薩內（Leroy Sane）發生肢體衝突，他的整個問題浮現出來。據報導，拜仁對馬內處以約35萬歐元罰款，另加停賽1場。

賽季結束時，馬內在38場比賽中有12個進球，表現平平，他離開拜仁時還有2年合約在身。

德國 英超 C羅

上一則

NBA／最佳控衛票選 柯瑞力壓魔術強森

下一則

MLB／做對這件事 大都會大清倉被讚聰明

延伸閱讀

女足世界盃／中國遭淘汰 王霜：練得比歐洲苦 為何拿不到成績

女足世界盃／中國遭淘汰 王霜：練得比歐洲苦 為何拿不到成績
女足世界盃／父女各走各的路 NBA小蟲之女世足發光

女足世界盃／父女各走各的路 NBA小蟲之女世足發光
足球／訪日本被問「知道大谷嗎？」 C羅冷回一個字

足球／訪日本被問「知道大谷嗎？」 C羅冷回一個字
足球／沙國球隊挖角姆巴佩 開價3.3億元破紀錄

足球／沙國球隊挖角姆巴佩 開價3.3億元破紀錄

熱門新聞

中國女足隊要在本屆世界盃小組賽中脫穎而出，仍困難重重。圖為隊員28日賽前合影。（歐新社）

女足世界盃／中國8月1日戰英格蘭 3情況分析晉級可能

2023-07-29 02:55
塞爾蒂克前鋒布朗（Jaylen Brown）與綠衫軍簽下歷史等級的破紀錄大約後，令許多網友表示不值，認為布朗不會左手運球，憑甚麼拿到這麼多錢。(路透)

NBA／布朗簽下破紀錄合約 網酸：拿這麼多錢不會左手運球？

2023-07-27 08:27
英格蘭以6比1懸殊比分淘汰中國，輕鬆闖進16強。(新華社)

女足世界盃／英格蘭6比1大勝 中國首次小組賽就淘汰

2023-08-01 11:02
喬丹的經營手段備受質疑，也為此和老友巴克利絕交。（美聯社）

NBA／曾不留情批評操盤卻遭喬丹絕交 巴克利：這是我的工作

2023-08-01 07:57
圖為美國隊22日預賽首戰越南，以3：0擊敗越南開出紅盤。(路透)

女足世界盃／美國1：1荷蘭 淨勝球優勢暫居小組第1

2023-07-26 23:04
2023女子世界盃足球賽D組賽事，中國以1比0擊敗海地。（美聯社）

女足世界盃／中國1比0踢倒海地奪小組賽首勝

2023-07-28 10:41

超人氣

更多 >
夫妻都是中國人 生「黃髮藍眼女兒」 父堅信：孩子是我的

夫妻都是中國人 生「黃髮藍眼女兒」 父堅信：孩子是我的
加拿大總理杜魯多宣布與妻子分居

加拿大總理杜魯多宣布與妻子分居
川普起訴書中共有六位共謀 關鍵一位被懷疑是「她」

川普起訴書中共有六位共謀 關鍵一位被懷疑是「她」
高教育、有錢了…華人移民定居選中上階層社區

高教育、有錢了…華人移民定居選中上階層社區
研究：早餐早點吃 糖尿病風險可降近六成

研究：早餐早點吃 糖尿病風險可降近六成