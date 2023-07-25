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女足世界盃／瑞士對挪威0比0握手言和 A組戰局混沌

中央社／威靈頓25日綜合外電報導
瑞士（紅衣）踢和挪威。 （新華社）
瑞士（紅衣）踢和挪威。 （新華社）

2023女子世界盃足球賽今天進行A組小組賽，瑞士對挪威以0比0言和。稍早時A組另一場比賽，紐西蘭以0比1敗給了菲律賓。由於A組各隊戰局混沌，最後誰能晉級仍是未定之天。

女足世界盃A組有挪威、瑞士、紐西蘭及菲律賓4支球隊，將取2隊晉級。挪威世界排名第12、瑞士第20、紐西蘭第26、菲律賓第46。

挪威曾是1995年女子世界盃冠軍，但在開幕戰中爆冷門以0比1敗給地主國之一紐西蘭，因此挪威今天對決瑞士力求拿下首勝。

但在今天開賽前，挪威明星前鋒赫格伯格（Ada Hegerberg）就因腹股溝傷勢退賽，衝擊挪威的晉級希望。赫格伯格是女子金球獎（Ballon d'Or Féminin）首任得主，也是歐足聯女子冠軍聯賽進球數最多球員。

此戰以和局收場後，瑞士目前戰績1勝1和，累計積分4分。挪威則是1負1和，積分1分。紐西蘭今天稍早以0比1敗給了菲律賓後，紐西蘭與菲律賓目前戰績皆是1勝1負，累計積分都是3分。

挪威7月30日在A組最後一戰對上菲律賓，必須獲勝才有機會在小組賽晉級。瑞士同日對上紐西蘭，只要避免與挪威同時被擊敗，即可晉級16強。

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