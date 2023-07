足球／姆巴佩若到中東踢球 年薪1人抵過17個NBA球星總和

沙烏地阿拉伯 足球聯賽的豪門球隊希拉爾隊,傳出要以年薪7.76億美元天價挖角法國明星前鋒姆巴佩。美媒算出,姆巴佩這份年薪比下個賽季NBA 年薪前17名球星的總和還高。

根據美聯社報導,姆巴佩(Kylian Mbappe)所屬球隊巴黎聖傑曼隊(Paris Saint-Germain, PSG)證實,希拉爾隊(Al Hilal)已提出對姆巴佩的轉會報價,目前已允許希拉爾隊直接與姆巴佩展開協商。

除了目前被媒體披露的轉隊會費高達3億歐元外,希拉爾隊也開出1年7.76億美元的天價年薪,就是希望目前正處顛峰、年僅24歲的姆巴佩可以到中東踢球。

美國媒體ClutchPoints報導,下個賽季美國職籃NBA年薪前17名的球星加總起來,薪資也僅7.6億美元,光是姆巴佩1人的薪水就足以打趴這些NBA球星。

2023-24年賽季,NBA第1高薪就是勇士 當家球星柯瑞(Stephen Curry)的5191萬美元,第2是杜蘭特(Kevin Durant)的4764萬美元、第3是恩比德(Joel Embiid)的4690萬美元。

在姆巴佩天價轉會費和年薪的消息傳出後,也引起多名NBA球星的「連鎖效應」,紛紛拿自己的工作開玩笑。

