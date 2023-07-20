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綠茵瞭望／梅西來美 影響力超越足球

易起民
阿根廷足球巨星梅西與隊友一起完成他來美後的首次完整訓練。（路透）
阿根廷足球巨星梅西與隊友一起完成他來美後的首次完整訓練。（路透）

阿根廷足球天王梅西（Lionel Messi）登陸美國足球大聯盟（MLS），日前正式在邁阿密亮相。他的到來吸引了無數流量，不僅是巨大的商業成功，影響力更超過體育本身。

自從梅西宣布加入，邁阿密國際隊的Instagram的粉絲數量就從90萬暴增到1011萬，不僅超過剛拿下NBA總冠軍的邁阿密熱火隊（670萬），更比紐約洋基隊（330萬，MLB最多）、新英格蘭愛國者隊（490萬，NFL最多），僅低於NBA勇士隊（3080萬）、湖人隊（2280萬）、騎士隊（1240萬）。

這紙合約也是足球圈少見，除了年薪高達5000萬到6000萬美元，國際隊還將提供梅西分紅及球隊股票，等於打工兩年半就可以入股當老闆。為了促成交易，連蘋果公司與愛迪達也出錢出力，終於擊敗沙烏地阿拉伯的出價，迎來了球王。

這筆交易看起來貴，實際上國際隊賺得盆滿缽滿，梅西首秀門票不僅被秒殺，更被炒到一張11萬元。上賽季，國際隊的上座率全聯盟墊底，每場觀眾人數約1.2萬人；梅西加入後，預計場場爆滿，一票難求。

更重要的是，球隊價值水漲船高。報導指出，英國足球金童貝克漢（David Beckham）當以2500萬美元買下國際隊，5年前球隊價值為6億元，但在擁有梅西後，球隊估值達10億元，成為美足聯首支價值10億元的球隊。

實際上，足球在美國早已十分普及，職業聯賽與草根運動都非常蓬勃，梅西的到來不僅可以透過他的名氣，讓全世界球迷的目光投向美國，也會吸引更多球星加入MLS，提升聯賽水平。更重要的是，隨著聯賽熱度升高，會讓更多孩子有興趣踢球，擴大參與人口，才能真正幫助到美國足球。

回到球隊本身，國際隊是MLS新軍，目前戰績在東區敬陪末座。如果沒有繼續強力引援，光靠梅西一個人恐怕很難讓戰績一飛沖天。不過，梅西現在的球技已臻化境，總能夠冷靜精確、化繁為簡地將球打進球門，或送出讓人意想不到的助攻。如果放低對戰績的預期，單純欣賞他的演出，肯定能大呼過癮。

除梅西外，國際隊已簽下球星布斯克茨（Sergio Busquets）、阿爾巴（Jordi Alba），還計畫網羅前鋒蘇亞雷斯（Luis Suarez），教練則是阿根廷人馬蒂諾（Gerardo Martino），有這些巴薩的老戰友在身邊，相信梅西會踢得更自在。

阿根廷足球巨星梅西與隊友一起完成他來美後的首次完整訓練。（路透）
阿根廷足球巨星梅西與隊友一起完成他來美後的首次完整訓練。（路透）

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