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體操／奧運金牌拜爾絲回來了 出現在經典賽名單上

記者胡玉立／即時報導
2021年在東京奧運後即淡出體壇的美國體操巨星拜爾絲，準備東山再起。圖為拜登總統去年7月7日在白宮頒發總統自由獎章給奧運金牌得主拜爾絲。(Getty Images)
2021年在東京奧運後即淡出體壇的美國體操巨星拜爾絲，準備東山再起。圖為拜登總統去年7月7日在白宮頒發總統自由獎章給奧運金牌得主拜爾絲。(Getty Images)

美國體操巨星西蒙‧拜爾絲(Simone Biles)2021年在東京奧運因身心失衡，半途退賽，幾天後重回平衡木奪得獎牌；歷經戲劇性遭遇的她，之後不曾再出賽；但這位26歲體操天后的姓名又重現在美國經典賽參賽名單中，顯示她準備東山再起。

華爾街日報28日報導，8月舉行的美國經典賽(U.S. Classic)開放現任或前任精英體操選手參賽；參賽者可爭取全國錦標賽資格。在東京奧運痛苦一役後，人們以為拜爾絲可能選擇退役，但她的名字意外重現經典賽名單，象徵她為爭取參加2024年巴黎奧運邁出第一步。

拜爾絲是史上首位連續三年獲得女子體操全能金牌的非裔女性，也是世錦賽首位在三年內累積十面金牌的女子體操選手；為2015年美國年度最佳女運動員。

2021年，拜爾絲完成跳馬後突然退出東京奧運全能團體決賽；她當時形容自己「鋼絲斷了」，在極端壓力下保持鎮定及克服障礙完成扭轉的能力被破壞。突然「迷失方向」的拜爾絲，選擇在祕密健身房接受訓練，試圖恢復技能和信心，她的隊友繼續參賽。

幾天後，她再次回到有明體操中心(Ariake Gymnastics Centre)燈光下，參加平衡木決賽並獲得銅牌。

類似的情況，在接下來幾個月以及2024年巴黎奧運的籌備過程中，可能再次出現。有人看到拜爾絲正在她家族擁有的德州健身房訓練。但拜爾絲並未對自己的下一步行動發表任何重大聲明，包括她是否可能參加7月國家隊訓練營或她的最終目標究竟為何。

華爾街日報指出，目前不清楚拜爾絲的打算和當下能力，但只要在賽場上看到她，就可能是一個非凡時刻；它宣布的是：無論形式為何，西蒙·拜爾絲「回來了」。

拜爾絲 東京奧運 經典賽

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