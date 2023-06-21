游泳／孫楊否認退役 不放棄2024巴黎奧運 罕見談戀情

圖為孫楊2018年參加亞運會游泳男子1500米自由泳決賽，奪得冠軍。(中新社)

中國游泳好手孫楊 2021年因違反禁藥規定而遭禁賽，今年31歲的他近日接受媒體採訪，透露沒有退役、決不放棄2024年的巴黎奧運 ，堅持訓練，期待復出，他也罕見談起自己的戀情。

北京青年報報導，孫楊的禁賽從2020年2月28日開始計算，至2024年的5月28日截止。

孫楊表示：「我從來沒對外說過我退役了或者不游了。我一直認為，用自己的身體和能力做好自己該做的事情，時刻準備著，這就是我目前的心理狀態。一個人的天賦，最重要的就是要好好發揮，好好利用。四年的時間也不長嘛，我想再堅持一下。」

孫楊在訪談中也大方說起了自己正與體操名將張豆豆戀愛中，「首先我們兩個的職業非常相似，其次就是她選擇義無反顧支持我——運動員 這個職業基本上都是聚少離多，要訓練要比賽，她的理解和支持就是最吸引我的地方。當然，還有就是簡單、直率、真誠。我前幾天還開玩笑，說從小到大除了父母以外，她是敢直面把我問題懟出來的人。我覺得這是件好事，但以前可能就不覺得是好事。愛你的人或者喜歡你的人，應該直面把你的問題說出來，就像她跟我說的那樣，『我是希望你好，我才把這些東西說出來』。」

距離巴黎奧運只剩下一年多了，孫楊在談到自己的目標和期待時表示，「從我內心來講，就是做自己該做的事情，不需要去考慮太多，我願意再堅持再努力，因為我心中還有一個信念、有個目標。做好自己該做的事情，該有綻放的時候它自然就會綻放。往長遠看我還不算老吧，還有身體還有能力，還能多堅持幾年。很多運動員對我來說都是榜樣，網球運動員也好NBA球員也好，像詹姆斯都38歲了對吧，都還能保持很好的競技狀態。」