厭倦巴薩的漫長等待：梅西落腳美國 加盟MLS邁阿密國際

梅西與PSG合約期滿、即將離開巴黎，宣布下一站將落腳邁阿密國際。（路透）

「如果不能回到巴薩，那麼我想離開歐洲，遠離鎂光燈...我決定去邁阿密國際。」阿根廷球王梅西 （Lionel Messi）6月7日宣布將加盟美國職業足球大聯盟球隊邁阿密國際，為足壇投下震撼彈，也讓自卡達世界盃 之後，足球迷不斷詢問的「球王下家」熱議平息。此前被各界認為最有可能簽下梅西、而梅西本人也最渴望效力的球隊，是他的老東家——西甲巴塞隆納，但在巴薩的重重財務問題、加上球隊遲遲未能給予梅西報價與註冊保證下，曾經歷被巴薩「突襲分手」的球王終於不願再等待，在考量家庭生活之後，宣布了前往美國的決定。

梅西與巴黎聖日耳曼（PSG ）的合約將於6月30日正式到期，日前他已於3日踢完在法甲的最後一場比賽、拿下聯賽冠軍，與同樣合約期滿的隊友拉莫斯（Sergio Ramos）一同離隊。

2022-23賽季，梅西在PSG交出21進球、20助攻（其中法甲16進球、16助攻）的優秀數據，但PSG在歐冠賽場上止步16強，再次無緣歐冠冠軍，球迷對梅西、內馬爾（Neymar）等南美球員愈加苛責，尤其對擊敗法國、贏得卡達世界盃的梅西噓聲不斷——連PSG總教練加爾蒂爾（Christophe Galtier）都曾為梅西抱不平——在5月PSG因梅西前往沙烏地阿拉伯而錯過球隊訓練、將他暫時停賽之後，雙方再無續約可能。

自梅西贏得卡達世界盃之後，隨著他與PSG的合約即將到期，許多球隊都對這位世界球王充滿興趣，其中出手最為闊綽的便是沙烏地阿拉伯豪門球隊希拉爾（Al Hilal），願提供梅西高達4.2億歐元的年薪；梅西已是沙烏地旅游大使，沙烏地為爭取主辦2030年世界盃主辦權及國際曝光，更積極想要簽下歐洲足壇明星，除了被視為「梅西老對手」的葡萄牙巨星C羅（Cristiano Ronaldo）已在2023年初轉投艾納斯（Al-Nassr）之外，另一西甲豪門皇家馬德里的明星前鋒本澤馬（Karim Benzema）也在6月宣布將加盟沙超球隊伊蒂哈德（Al-Ittihad）。

梅西6月3日在法甲的最後一場比賽。（Getty Images）

梅西與三個兒子蒂亞戈、馬提歐和西羅。（Getty Images）

不過，沙烏地所給出的天價年薪，最終並未打動梅西，梅西一直在等待的，是他能否回歸自己待了21年的巴薩，與在巴薩的比賽中高喊他名字的球迷們重逢。梅西13歲時，受先天內分泌缺陷所苦而嚴重發育不良，即使從小就發揮過人足球天賦，但過於瘦小的身材使他的足球未來蒙上陰影，當時向這位天才球員伸出援手、與之簽約並提供鉅額醫療費用的，就是巴薩；而梅西也上場778次、總計672進球、305助攻的神鬼數據，還有無數的冠軍獎盃回報巴薩。

然而最終球王放棄了等待；巴薩在2021年因嚴重的財務赤字單方面宣布不續約梅西，當時梅西才剛帶領阿根廷國家隊贏得美洲盃不久，那是梅西的第一個重大國家隊冠軍（此前他只在2008年贏得北京奧運金牌），卻晴天霹靂迎來巴薩的突襲分手消息——梅西的國家隊隊友兼室友阿圭羅（Sergio Agüero）曾回憶表示，2021年自己轉會至巴塞隆納，梅西也自願大幅降薪50%以求留隊，在美洲盃期間他與梅西兩人原本滿心期待一起在俱樂部踢球，梅西還帶著巴塞新賽季的球衣，孰料一切成空。

如今，巴薩主席拉波塔（Joan Laporta）雖然不斷對外表示將「盡一切努力」簽回梅西，試圖克服複雜的財務赤字和「薪資帽」問題，西甲聯盟也在近日同意為巴塞簽回梅西「開綠燈」，然而擔心2021年「突襲分手」往事重演的梅西希望盡快塵埃落定，巴薩卻表示無法保證能夠為梅西在西甲註冊成功，球王終於宣布決定簽約邁阿密國際。

梅西在接受西班牙媒體訪問時，明確表示：

「我已經決定去邁阿密，離開歐洲。」

梅西坦承自己依然熱愛巴薩，但放棄了等待；雖然與邁阿密國際之間的安排還未100%確定，不過他已準備好和家人一起到佛羅里達迎接新的生活，他說：

「我確實收到其他歐洲球隊的報價，但我完全沒有考慮過，因為在歐洲的話，我就只想去巴薩...贏得世界盃、並且沒辦法回巴薩之後，是時候去美職大聯盟以不同方式踢球、並把更多時間花在享受日常生活了。」

梅西是七屆金球獎得主。（Getty Images）

梅西在卡達世界盃，前為隊友德保羅。（美聯社）

過往在賽場上，梅西以主宰比賽的統治力和強烈的求勝欲聞名，談到自己對未來的心境，他也表示自己將「帶著同樣的責任心和求勝欲，把事情做好，只是多了一份冷靜。」

2021年梅西在記者會上宣布離開巴薩時，曾哭得無法自已，表示自己「沒有準備好道別」，而如今對於無法回歸巴薩，梅西坦言自己擔心往事再度發生：「我真的很想，我會很高興可以回去，但在經歷了先前的事情和離隊之後，我不想再次處於同樣的境地，只能被動等待。」

梅西也談到與巴薩之間的談判進程，西媒報導巴薩預計為梅西提供2500萬歐元年薪的報價——遠低於希拉爾的報價、也低於梅西在PSG的3500萬歐元年薪，但巴薩為了騰出薪資空間，必須清洗掉多名球員，也需等待西甲同意財務安排。梅西指出，金錢不是他的考量，但巴薩從未向他提出書面報價、也沒有正式談論過薪資和合約，「什麼都沒有」。他也澄清：

「我聽了所有的說法，西甲雖然已經同意我的回歸，但決定權不在我手上，因為整個簽約過程少了很多東西，我不想再經歷一次之前一樣的事情。」

「我知道在諾坎普球場，每到第10分鐘，人們就會呼喊我的名字，這一切實在很美，我很高興，但可惜的是，我不在那裡...當我和我的家人聽到有關重返巴薩的消息時，我們都很興奮，我們都渴望回來，但現實是我們不知道之後會發生什麼事。」

梅西表示自己和巴薩的老隊友、現任巴薩總教練哈維（Xavi）談過重返括坎普球場，但與拉波塔「談得很少，最多一兩次」，他也表示：「聽說巴薩不得不出售球員或降薪，我不想經歷這些，也不想因為這樣而得到什麼。」

梅西在2022年12月贏得卡達世界盃冠軍。（美聯社）

梅西曾在巴薩主場諾坎普球場，為球隊摘下無數榮耀。（路透）

對於前往邁阿密國際的決定，梅西表示自己主要的考量是希望多與家人相處，他指出過去兩年在巴黎時自己過得並不開心，連帶影響了家庭生活、他也錯過了孩子的學校生活，因此他希望在未來重新享受家庭，他對此解釋：

「如果不能成功回去巴塞隆納，我想離開歐洲、遠離鎂光燈，多陪陪我的家人。」

巴薩也發出聲明表示理解並尊重梅西的決定，並表示拉波塔與梅西的父親老梅西（Jorge Messi）仍將共同努力，以合適的方式促成巴塞球迷能夠向梅西致敬——梅西的老隊友布斯克茲（Sergio Busquets）與艾爾巴（Jordi Alba）都在本賽季結束之後離開巴薩，巴薩為兩人進行了盛大的道別，這是梅西2021年離開巴薩時，未能得到的。

天空電視台報導，梅西的新東家邁阿密國際將為球王提供5400萬美元年薪、為期4年的合約，這筆報價中可能還包括和Adidas等贊助商協議及Apple TV+的轉播分成；若雙方順利簽約，梅西效力邁阿密國際的第一場比賽，可能會是7月21日對陣墨西哥球隊克魯茲阿祖爾（Cruz Azul）的聯賽盃，根據售票網站TickPick的數據，6日時該場比賽的最低票價僅為29美元，7日梅西加盟的消息公布之後，飆漲至329美元，漲幅超過10倍。

梅西未來的俱樂部比賽之路可能仍存在挑戰，衛報指出邁阿密國際目前在美東排名墊底，6月3日才剛迎來五連敗，並在上周解雇了總教練，且邁阿密國際在2021年因違反聯賽名單規則，遭到聯盟罰款，連帶影響2022年和2023年的預算分配。

不過，歐洲足壇巨星加盟美職並展現統治力的情況已有前例，最出名的就是英格蘭傳奇球星貝克漢（David Beckham），過去貝克漢在2007年加盟洛杉磯銀河，以出色表現大幅提升球隊的成績；如今貝克漢也是邁阿密國際的領導層之一，過去貝克漢也曾坦言自己是梅西的球迷，他亦積極爭取梅西的加盟。

對現階段的梅西來說，確實在贏得包括世界盃的所有冠軍榮譽之後，最大的追求重心已是內心的平靜與家人，他在邁阿密已有房產，顯然在佛羅里達的生活方式對他和妻小來說，甚具吸引力。