我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

香港再傳重大命案 3名女童疑似遭生母「悶死」

女兒和孫女在機上 侵犯華府領空飛機主人：凶多吉少

足球／AC米蘭前鋒伊布宣布退役：是時候說再見了

中央社／米蘭4日綜合外電報導
瑞典傳奇足球巨星伊布拉欣莫維奇宣布退休。（Getty Images）
瑞典傳奇足球巨星伊布拉欣莫維奇宣布退休。（Getty Images）

瑞典傳奇足球巨星伊布拉欣莫維奇（Zlatan Ibrahimovic，球迷暱稱伊布）今天意外宣布退休，他長年、獲獎無數的職業選手生涯即將畫下句點。

法新社報導，在AC米蘭3比1擊敗維洛納（Verona）結束本季義大利甲級足球聯賽（Serie A）賽事後，這名傳奇前鋒老將於場內一場儀式裡宣布他的決定。

伊布在主場聖西羅（San Siro）球場上說：「不僅是對你們，也是對足球說再見的時候了。」

「我現在內心五味雜陳。加油AC米蘭，再見了。」

現年41歲的伊布是2019年底鳳還巢，之前他在A米踢過兩年球並幫球隊2011年拿下義甲冠軍。後來他陸續待過法甲巴黎聖傑曼（PSG）、英超曼聯、美國職業足球大聯盟（MLS）洛杉磯銀河。

伊布說：「第一次我來這裡時，你們給了我快樂；第二次時，你們給了我愛。你們張開雙臂歡迎我，讓我有回家的感覺，餘生我都將是米蘭人。」

伊布拉欣莫維奇是AC米蘭重返義甲榮耀的關鍵，回鍋後幫球隊從低迷中奮起，贏得上季義甲冠軍。

在宣布引退後，伊布拉欣莫維奇告訴媒體：「我以前很怕記者問關於未來的事，但現在則能坦然接受，我準備好了。」

「我此生都在踢球，足球讓我蛻變為成熟的男人、使我結識許多原本無法認識的人。感謝足球讓我可以走遍世界，這一切都要感謝足球。」

在輝煌職業生涯中，伊布與球隊拿過荷蘭、義大利、西班牙、法國等地的聯賽冠軍，2017年也與曼聯拿下歐洲聯賽（Europa League，俗稱歐霸）冠軍。

但本賽季伊布因傷所困，幾乎無法為AC米蘭出賽。

他去年7月與AC米蘭續約，包含固定薪資100萬歐元及根據出場數與對球隊貢獻的高額激勵獎金。

但他本賽季只在AC米蘭先發一場，今年3月在3比1擊敗烏迪內斯（Udinese）之戰進球，成為義甲史上最年長的進球者。

但他4月在賽前熱身時傷了小腿，只能在場邊結束自己的職業生涯，也讓他可能轉隊蒙薩（Monza）、目標是和瑞典一起打2024年歐洲國家盃（Euro 2024）的傳聞不攻自破。

瑞典傳奇足球巨星伊布拉欣莫維奇宣布退休。（歐新社）
瑞典傳奇足球巨星伊布拉欣莫維奇宣布退休。（歐新社）

足球 義甲 義大利

上一則

NBA總冠軍賽G2／羅賓森末節砍分助熱火強勢逆轉 金塊主場吞敗

下一則

NBA／飆41分無力挽回第四節挫敗 約柯奇：沒用正確方式打球

延伸閱讀

足球／本澤馬離開效力14年皇馬 轉戰沙國伊蒂哈德隊

足球／本澤馬離開效力14年皇馬 轉戰沙國伊蒂哈德隊
足球／大巴黎宣布梅西離隊 下季可能落腳沙烏地踢球

足球／大巴黎宣布梅西離隊 下季可能落腳沙烏地踢球
足球／大巴黎主帥證實梅西將離隊 傳有望跟隨C羅前往阿拉伯

足球／大巴黎主帥證實梅西將離隊 傳有望跟隨C羅前往阿拉伯
足球／一度被傳去沙國 本澤馬大逆轉「會續留皇馬」

足球／一度被傳去沙國 本澤馬大逆轉「會續留皇馬」

熱門新聞

熱火103：84東區封王。（Getty Images）

NBA／阻止綠衫軍創歷史 熱火東區封王 將與金塊爭總冠軍

2023-05-29 22:48
熱火闖進總冠軍賽，巴特勒獲選東區冠軍賽MVP。（Getty Images）

NBA／巴特勒獲MVP 熱火成史上第2支闖冠軍賽老八

2023-05-29 23:37
杜蘭特。（美聯社）

NBA／感謝勇士總管 在歐洲的杜蘭特親自致電邁爾斯

2023-05-31 20:34
熱火29日東區冠軍賽第7戰將在客場出戰塞爾蒂克。（歐新社）

NBA／今晚東區決賽 熱火隊史2次客場「搶七」都失利 綠衫軍拚歷史

2023-05-29 08:47
漢姆認為，外界應對總教練更有耐心。（路透）

NBA／季後賽「換帥」令人窒息 湖人總教練籲：球星要站出來相挺

2023-05-28 07:57
在約柯奇帶領下，金塊首戰展現堅強戰力。(路透)

NBA／約柯奇大三元總冠軍G1輕取熱火 金塊主場豪取9連勝

2023-06-01 23:14

超人氣

更多 >
新劇殺青第三天… 李現被發現去看這場演唱會

新劇殺青第三天… 李現被發現去看這場演唱會
別脫襪子、別管教人家小孩…空姐分享12點機上禮儀

別脫襪子、別管教人家小孩…空姐分享12點機上禮儀
角逐總統大位…德桑提斯的祕密武器叫「凱西」

角逐總統大位…德桑提斯的祕密武器叫「凱西」
王丹臉書留紀錄 2014年6月確在紐約法拉盛

王丹臉書留紀錄 2014年6月確在紐約法拉盛
華府突傳音爆巨響 戰機緊急升空攔截侵犯領空小飛機

華府突傳音爆巨響 戰機緊急升空攔截侵犯領空小飛機