我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美中防長「香會」僅了握手 奧斯丁：非常擔心中國不願軍事對話

飛機超載下機 華人結婚50周年紀念郵輪行泡湯

大逆轉 不去沙烏地阿拉伯了 本澤馬續留皇馬

體育新聞組／ 綜合報導
本澤馬不去沙國會續留皇馬。（Getty Images）
本澤馬不去沙國會續留皇馬。（Getty Images）

皇馬隊長下一站去哪？「本澤馬（Karim Benzema）人生」在24小時內出現戲劇化變化！

多家媒體指出本澤法將離開效力14年的皇家馬德里，跟進C羅腳步轉投沙烏地阿拉伯聯賽，為足壇投下震撼彈。不過相隔不到12小時，媒體再度更新報導，最新消息皇馬球迷能放心了，本澤馬確定接受皇馬4月提出的1年續約，2024年夏天才會恢復自由身。

隨著C羅納度（Cristiano Ronaldo）本季加盟阿拉伯俱樂部艾納斯（Al Nassr），「前往中東掏金」成了老將的另一選擇，就連稍早確定本季結束後就會離開大巴黎的梅西（Lionel Messi），下一步都被和沙國聯賽連接在一塊。

與皇馬即將約滿，去年金球獎得主本澤馬盛傳也會加入這行列，多家媒體稍早也陸續發布報導，他今年夏天約滿後將離開皇馬，接受沙烏地阿拉伯聯賽的吉達聯合俱樂部（Al-Ittihad）提出的2年400萬歐元合約。

但本澤馬將離隊的消息相隔不到半天就出現大翻轉，根據西班牙媒體《Football España》、《馬卡報》最新消息，本澤馬希望能留在皇家馬德里，確定將已延長至明年的合約走完，而提出邀約的吉達隊也願意將報價保留至下賽季。

本澤馬本人也立刻否認，受訪時說：「為什麼我需要談論我的未來？我現在效力皇家馬德里，你在網路上看到的事情，並非都是事實。」

皇家 C羅納度 沙烏地阿拉伯

上一則

MLB／官網第4版王牌投手排行榜 大谷翔平僅並列第10

下一則

拒答烏俄戰爭問題 莎芭蓮卡法網強闖16強

延伸閱讀

全美首批！洛縣北好萊塢脫衣舞女郎加入工會

全美首批！洛縣北好萊塢脫衣舞女郎加入工會
對抗美元霸權？金磚國家討論推出新的共同貨幣

對抗美元霸權？金磚國家討論推出新的共同貨幣
足球／一度被傳去沙國 本澤馬大逆轉「會續留皇馬」

足球／一度被傳去沙國 本澤馬大逆轉「會續留皇馬」
約旦王儲迎娶沙國王室血統新娘 威廉凱特、吉兒皆出席

約旦王儲迎娶沙國王室血統新娘 威廉凱特、吉兒皆出席

熱門新聞

綠衫軍以104：103擊敗熱火。（Getty Images）

NBA／懷特致命補籃絕殺熱火 塞爾蒂克奇蹟逼進搶七

2023-05-27 23:27
漢姆認為，外界應對總教練更有耐心。（路透）

NBA／季後賽「換帥」令人窒息 湖人總教練籲：球星要站出來相挺

2023-05-28 07:57
熱火103：84東區封王。（Getty Images）

NBA／阻止綠衫軍創歷史 熱火東區封王 將與金塊爭總冠軍

2023-05-29 22:48
熱火闖進總冠軍賽，巴特勒獲選東區冠軍賽MVP。（Getty Images）

NBA／巴特勒獲MVP 熱火成史上第2支闖冠軍賽老八

2023-05-29 23:37
杜蘭特。（美聯社）

NBA／感謝勇士總管 在歐洲的杜蘭特親自致電邁爾斯

2023-05-31 20:34
熱火29日東區冠軍賽第7戰將在客場出戰塞爾蒂克。（歐新社）

NBA／今晚東區決賽 熱火隊史2次客場「搶七」都失利 綠衫軍拚歷史

2023-05-29 08:47

超人氣

更多 >
美國夢碎槍口下 密州中餐館華裔東主 打烊遇劫遭槍殺

美國夢碎槍口下 密州中餐館華裔東主 打烊遇劫遭槍殺
當年在法拉盛性侵未遂？王丹紐約現身：我不會回應

當年在法拉盛性侵未遂？王丹紐約現身：我不會回應
到餐廳吃飯 點這些開胃菜是最可怕的「雷區」

到餐廳吃飯 點這些開胃菜是最可怕的「雷區」
船票超賣郵輪擠爆 乘客員工都累壞

船票超賣郵輪擠爆 乘客員工都累壞
柳州梁局長偷腥 小三經期浴血奮戰 局長妻「大義滅親」…

柳州梁局長偷腥 小三經期浴血奮戰 局長妻「大義滅親」…