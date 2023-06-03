大逆轉 不去沙烏地阿拉伯了 本澤馬續留皇馬

本澤馬不去沙國會續留皇馬。（Getty Images）

皇馬隊長下一站去哪？「本澤馬（Karim Benzema）人生」在24小時內出現戲劇化變化！

多家媒體指出本澤法將離開效力14年的皇家 馬德里，跟進C羅腳步轉投沙烏地阿拉伯 聯賽，為足壇投下震撼彈。不過相隔不到12小時，媒體再度更新報導，最新消息皇馬球迷能放心了，本澤馬確定接受皇馬4月提出的1年續約，2024年夏天才會恢復自由身。

隨著C羅納度 （Cristiano Ronaldo）本季加盟阿拉伯俱樂部艾納斯（Al Nassr），「前往中東掏金」成了老將的另一選擇，就連稍早確定本季結束後就會離開大巴黎的梅西（Lionel Messi），下一步都被和沙國聯賽連接在一塊。

與皇馬即將約滿，去年金球獎得主本澤馬盛傳也會加入這行列，多家媒體稍早也陸續發布報導，他今年夏天約滿後將離開皇馬，接受沙烏地阿拉伯聯賽的吉達聯合俱樂部（Al-Ittihad）提出的2年400萬歐元合約。

但本澤馬將離隊的消息相隔不到半天就出現大翻轉，根據西班牙媒體《Football España》、《馬卡報》最新消息，本澤馬希望能留在皇家馬德里，確定將已延長至明年的合約走完，而提出邀約的吉達隊也願意將報價保留至下賽季。

本澤馬本人也立刻否認，受訪時說：「為什麼我需要談論我的未來？我現在效力皇家馬德里，你在網路上看到的事情，並非都是事實。」