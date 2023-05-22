足球／曼城3連霸英超冠軍 「藍月亮」能如願摘下歐冠嗎？

英超冠軍頒獎典禮在曼城主場伊蒂哈德球場舉行，隊長京多安接下獎盃，帶到隊員面前高舉慶賀。(Getty Images)

「6年5冠的曼城，將寫下歐洲之巔的歷史？」英格蘭足球 超級聯賽豪門曼城（Manchester City）5月21日擊敗西倫敦豪門切爾西（Chelsea），賽後立即舉行2022-23賽季的英超 冠軍頒獎典禮，「藍月亮」曼城連續三年摘冠——其實在前一天（20日）屈居第二的兵工廠（Arsenal）輸球，積分確定無法趕超曼城，等同已「保送」曼城奪冠。接下來，曼城還將在6月迎來兩場重大賽事——英格蘭足總盃與歐冠決賽，本賽季表現神勇的曼城，能夠摘下總教練瓜迪奧拉執教英超後的首座歐冠，寫下稱霸英格蘭與歐洲的「三冠王」隊史記錄嗎？

在2022-23賽季中，原本兵工廠的積分一路領先，在賽季超過9成的時間中都高居榜首，但隨著賽季面臨尾聲，兵工廠在4月間連續踢和3場、加上在主客場被曼城「雙殺」，積分被緊隨第二的曼城趕超，其後隨著曼城連續不敗，至5月20日兵工廠0：1敗給英超下游球隊諾丁漢森林（Nottingham Forest），在兵工廠本賽季只剩一場英超比賽的情況下，積分落後曼城4分，意即就算接下來贏球也無法超越曼城（一場比賽勝利可得3分），等同提早「保送」曼城奪冠。

而曼城在賽季末，狀態愈加神勇，在三線作戰（英超、足總盃、歐冠）的情況下依然連連收穫勝利，至5月21日1：0戰勝切爾西，曼城已在英超收穫連續12場不敗；在該場比賽中，已確認奪冠的曼城派出「二軍」，如哈蘭德（Erling Håland）、德布勞內（Kevin De Bruyne）、京多安（İlkay Gündoğan）、格拉利什（Jack Grealish）等先發主力球員皆坐在替補席，驚人的「板凳名單」成為球場的有趣一景。而開賽12分鐘，即由在卡達世界盃大放異彩的阿根廷「小蜘蛛」艾瓦雷茲（Julián Álvarez）踢開切爾西大門得分，為球隊拿下致勝分。

當比賽結束哨音響起，興奮的曼城球迷立即衝入球場，原本互相擁抱慶祝的曼城球員在保全人員護衛下趕緊返回更衣室，隨後英超冠軍頒獎典禮立即在曼城主場伊蒂哈德球場舉行，教練團和球員依序掛上冠軍獎牌，最後由隊長京多安接下獎盃，帶到隊員面前高舉慶賀。

原本在3月時，曼城的積分一度落後兵工廠8分，追趕的距離遙遠，兵工廠的強勢表現也讓曼城在聯賽中幾乎沒有輸球、甚至只是和局的喘息空間，但如今曼城以銳不可擋的勢頭後來居上；在頒獎典禮後，曼城前鋒格拉利什也向英國媒體大呼不可思議：

「這很瘋狂，想像一下，（在3月時）如果要贏得英超聯賽，我們需要連贏12場...我不是說我不認為我們能做到，但這很困難，不過我們這支球隊勢不可擋。」

本賽季加入曼城的「進球機器」哈蘭德，在個人第一個英超賽季就以單季36球的成績，打破英超記錄，在曼城的奪冠之路中功不可沒；哈蘭德同樣在球場熱烈慶祝、舞動，他表示：

「現在感覺很不真實，我太高興了，餘生我都會記得這些回憶，我們一直這麼努力的戰鬥。」

這座英超冠軍獎盃是曼城總教練瓜迪奧拉（Pep Guardiola）執教之後的第五冠、也是曼城連續第三年英超奪冠——瓜迪奧拉是足壇傳奇名帥，過往執教西甲豪門巴塞隆納、德甲豪門拜仁慕尼黑，教練生涯奪冠無數，包括阿根廷球王梅西（Lionel Messi）、法國傳奇前鋒亨利（Thierry Henry）、巴薩現任總教練哈維（Xavi）等人都視瓜迪奧拉為「恩師」。瓜迪奧拉2016年來到曼城，除第一個賽季僅取得英超第三的成績外，接下來6年5冠的成績令足壇驚訝不已。

5月17日曼城在歐冠準決賽力克皇馬，圖為現場球迷在一片曼城的藍色旗幟中，舉起一面加泰隆尼亞旗（瓜迪奧拉是加泰隆尼亞人）。 (歐新社)

瓜帥以充滿想像力、勇於嘗試的戰術聞名，對於瓜迪奧拉的執教風格，格拉利什如此形容：

●●「他有點奇怪，因為他什麼都知道，有些比賽前我會好奇：他今天會想出什麼打法？他每場比賽都會想出不同戰術，跟他一起工作很愉快，我愛他。」

此前曼城也在5月17日歐冠準決賽的第二輪中，在主場4：0血洗歐冠常勝軍皇家馬德里（Real Madrid），一雪前一年被皇馬在歐冠準決賽的延長賽淘汰之恥；接下來曼城將在台灣時間6月11日凌晨3點，在伊斯坦堡展開歐冠決賽，對戰義甲強豪國際米蘭（Inter Milan）——先前擊敗皇馬的強勢表現，已讓全球諸多球迷相信曼城在歐冠穩操勝券，預期瓜帥將贏下降臨英超後的第一座，被暱稱為「大耳朵盃」的歐冠冠軍獎盃。

曼城隸屬城市足球集團，俱樂部主席曼蘇爾（Sheikh Mansour）來自阿布達比王室，2008年從泰國前總理塔克辛（Thaksin Chinnawat）手中買下曼城，成為近年足壇「金元足球」的代表之一，但中東金主入主以來，即便曼城稱霸英超多年，卻仍未能奪下歐洲俱樂部最高榮譽歐冠——目前曼城隊史上唯一一座歐冠冠軍，已是在半世紀之前的1970年贏得。

事實上，近年中東石油國家傾國之力買下、經營歐洲球隊的例子屢見不鮮，這些滿手現金的金主，砸血本將買下的球隊快速打造為豪門，企盼透過球隊在歐洲足壇力克群雄，達到金主國家品牌宣傳效果——除曼城之外，卡達政府斥資買下的巴黎聖日耳曼（PSG ）、以及2021年由沙烏地阿拉伯公共投資基金入主的英超新晉豪門紐卡索聯（Newcastle United）皆是例子。不過，這類「暴發戶路線」的球隊，至今在歐冠賽場上卻頻頻受挫，未能舉起夢寐以求的大耳朵盃。（延伸閱讀：〈巴黎PSG的土豪默示錄：「傾國之力」拚冠軍....不好嗎？〉）

不過，如今曼城經過十餘年的經營，再次問鼎歐冠、聲勢大熱；對於許多「土豪球隊」面臨的「財務公平原則」限制，曼城也在2023年面臨英超調查，而或許是因調查的壓力芒刺在背，本賽季曼城的開銷實際上低於許多英超球隊——例如，耗資6億歐元買人的切爾西，花費是曼城的兩倍有餘，卻無法在英超賽場上收穫成果。

相較之下，曼城在瓜迪奧拉帶領下，本賽季引進哈蘭德、艾瓦雷茲等球員，針對鋒線重點補強，同時瓜迪奧拉延續自己在巴薩時期的風格，將多名球員改造、放置於場上不同位置，成功收穫豐碩成果；另外在賣出球員的交易上，例如史特林（Raheem Sterling）轉會切爾西、熱蘇斯（Gabriel Jesus）轉會兵工廠等，曼城都收益頗豐，套現1.74億英鎊。

「灑錢策略」之外，在時間的累積下，曼城青訓體系也做出成績——出身曼城青訓、被戲稱為「曼城太子」的福登（Phil Foden）如今同樣發揮亮眼，不僅受瓜迪奧拉盛讚、在賽場表現亮眼，福登不僅是在曼城、亦已是英格蘭國家隊的重要一員。

如今的曼城，以摧枯拉朽之勢，勇奪英超冠軍之後，持續朝著英格蘭足總冠軍和夢想中的歐冠冠軍前進——全世界球迷都在關注：這一次，曼城能夠如願圓夢嗎？