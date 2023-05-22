周婕妤再挫費雪 威斯康辛10號球公開賽封后

台灣撞球名將「大眼妹」周婕妤21日在威斯康辛女子10號球公開賽決賽，以2比1逆轉擊敗英國選手費雪，拿下冠軍。（取材自臉書）

台灣撞球名將「大眼妹」周婕妤今天在威斯康辛女子10號球公開賽決賽，以2比1逆轉擊敗英國 選手費雪，兩人本季兩度在決賽碰頭，都由周婕妤拿下冠軍。

36歲的周婕妤去年9月拿下10號球世錦賽冠軍，今年1月又在9號球世錦賽奪冠，成為台灣第一位奪得雙料世界冠軍的撞球女將，締造個人生涯里程碑。

周婕妤這次遠征在美國舉行的威斯康辛女子10號球公開賽，以2連勝之姿挺進16強後，連續擊敗英國名將凱莉費雪（Kelly Fisher）、韓國選手徐序亞（Seo Seoa）、與保加利亞選手茲拉特娃（Kristina Zlateva），躋身決賽行列。

周婕妤決賽對手為英國名將費雪（Allison Fisher），雙方繼年初9號球世錦賽決賽後再度狹路相逢，儘管費雪今年已55歲，但依舊寶刀未老，本季第3度闖進決賽。

周婕妤今天第一盤以2比4棄守，但隨後頂住壓力，以4比2、4比1連追2盤，在本屆賽事以全勝之姿封后，開心收下本季第2座冠軍，獲得獎金1.7萬美元。