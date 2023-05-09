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足球／梅西包辦勞倫斯2大獎 體壇奧斯卡第一人

體育新聞組／綜合報導
足球巨星梅西再奪勞倫斯「最佳男運動員」獎。（路透）
足球巨星梅西再奪勞倫斯「最佳男運動員」獎。（路透）

勞倫斯世界體育獎8日公布得獎名單，阿根廷足球天王梅西（Lionel Messi）事隔三年，再度奪得2023年勞倫斯「最佳男運動員」獎。他率領阿根廷男足贏得卡達世界盃冠軍也被評為「年度最佳團隊 」，梅西成為史上第一位同年包辦個人和團體兩大獎項的運動員。

梅西現身領獎，在獲獎感言中他表示，「感謝所有人，感謝勞倫斯體育頒發的這個非常特別的獎項。不論是個人還是團體的榮譽，都來源於每個人的成功。」

「我實現捧起大力神杯的夢想，這也是所有阿根廷人的夢想，因此這個獎項屬於所有阿根廷人。」

勞倫斯世界體育學會所主辦的獎項，用來表揚過去一年在體壇表現突出的運動員，有著「體壇奧斯卡」的美稱。

這次獲獎，是梅西繼2020年之後再度奪得勞倫斯最佳男運動員獎，他也成為該獎項歷史上首位兩次獲獎的足球運動員——此前在2020年時，他就是歷史首位獲得該獎項的足球運動員。

去年卡達世界盃，梅西幫助阿根廷奪得冠軍，打滿7場比賽690分鐘，貢獻7球3助攻，其中包括在對陣法國的決賽中貢獻梅開二度，率領阿根廷奪得自1986年以來的第三個世界盃冠軍。俱樂部方面，梅西本賽季在巴黎的37場比賽中貢獻了20球19助攻。

但在榮譽帶來的快樂之後，梅西還需要為自己的未來做好謀畫。梅西和巴黎聖日耳曼的合約即將在今夏到期，目前看來雙方續約的可能性幾乎為零。

是回到老東家巴塞隆納，還是前往可以得到巨額年薪的沙烏地阿拉伯踢球，抑或是另投他處，都是擺在阿根廷球王面前的選擇。

梅西 運動員 足球

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