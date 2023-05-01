羽球亞錦賽 暌違5年封后 戴資穎奪第3金

戴資穎第三度贏得亞錦賽女單冠軍。（取材自臉書）

台灣羽球 一姐戴資穎昨天在亞洲錦標賽女單決賽主宰戰場，只花34分鐘就以21：10、21：14擊敗南韓21歲好手安洗瑩，不但奪下今年首座冠軍，也是亞錦賽開打61年來，第4位至少奪下3座女單冠軍的球員。

戴資穎在2015年亞錦賽獲得女單季軍，2017、18年完成2連霸，本屆賽事在杜拜進行，她在賽前對決安洗瑩只有1勝4敗，但在這場爭霸戰展現超強氣勢，讓世界排名第2的安洗瑩毫無翻身機會；小戴「直落二」過關、中止對戰3連敗，暌違5年再嘗亞錦賽女單封后滋味。

戴資穎、安洗瑩生涯第6次對決，小戴一開賽就掌控局面，一下子取得8：1大幅領先，只花12分鐘就以21：10輕鬆搶下首局。

安洗瑩右膝不適，移動速度受到影響，第2局0：6落後時喊停進行簡單治療，還是無法挽回局面；小戴始終維持領先局面，最後在擁有7個賽末點的優勢下，連拿兩局順利封后。

亞錦賽1962年開打，中國大陸退役名將葉釗穎奪下5座女單冠軍，另一位大陸好手王儀涵、香港 女將王晨都是3冠，戴資穎成為史上第4位3度封后的選手，下周世界排名將從第4升至第3，超越大陸一姐陳雨菲。

我國在本屆亞錦賽除了小戴奪冠，2020年東京奧運 金牌組合「麟洋配」王齊麟、李洋也抱回季軍。