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綠茵瞭望／皇馬4球虐巴薩 安帥保住位子

易起民
皇馬主帥安切洛蒂終於對巴薩拿下一場漂亮的勝利。（歐新社）
皇馬主帥安切洛蒂終於對巴薩拿下一場漂亮的勝利。（歐新社）

西班牙國王杯四強上演「國家德比」，皇馬在次回合4：0擊敗死敵巴塞隆納，以兩回合4：1的比分晉級決賽。對皇馬主帥安切洛蒂（Carlo Ancelotti）來說，這場勝利不僅讓球隊有機會角逐這項睽違9年的冠軍，更重要的是，讓他風雨飄搖中的帥位暫時得到保障。

3月19日的西甲聯賽中，巴薩以2：1擊敗皇馬，取得對戰三連勝，一舉將積分榜上的領先優勢擴大到12分。一時間，媒體各種「皇馬對安切洛蒂不滿」、「安切洛蒂將接掌巴西國家隊」的消息甚囂塵上，畢盡被扣上了「逢薩必輸」帽子，無論戰功再彪炳，也很難坐穩皇馬的主帥。

總結前幾場失敗的經驗，安帥做出幾項改變：

1、捨棄433 改打4231

由克羅斯（Toni Kroos）、巴爾韋德（Federico Valverde）擔任雙後腰，克洛斯負責攔截和上搶，巴爾韋德則用充沛的體力覆蓋整個後衛線前面的橫向區域，不求直接完成搶斷，只要他能延遲對手進攻，為隊友爭取回防的時間。

2、盯人防守 增加肢體對抗

其實皇馬球員在體魄上對巴薩一直占有優勢，但之前比賽中並沒有發揮出來。本場皇馬採人盯人，球員個個奮勇向前，緊緊黏著對手，果斷上身體對抗，把皇馬4231相對巴薩433中場人數較多的優勢發揮得淋漓盡致。除了巴薩中鋒萊萬多夫斯基（Robert Lewandowski）被米利唐（Robert Lewandowski）看死外，拉菲尼亞 （Raphinha Belloli）的進攻也屢屢被卡馬文加（Eduardo Camavinga）破壞。

3、換右邊鋒 創造縱深

小將羅德里戈（Rodrygo Goes）先發右邊鋒，一開始他死抱著右路但效果不好，隨後他很聰明地回撤，尋求打巴薩中後衛的身後空檔。

另外，本澤馬變身霸王龍，連兩場上演帽子戲法。本季由於陸續有一些小傷，他的狀態一直起起伏伏，現在終於重新找回狀態，他的發揮將決定皇馬本季最終的成績。

賽季進入到收官階段，在西甲聯賽方面，巴薩遙遙領先，皇馬冠軍無望，應該利用剩餘比賽進行輪換，調節主力球員體力；國王杯闖進決賽，冠軍戰的對手是奧薩蘇納，這是本季最有機會拿下的冠軍，安帥留任與否全係於此，千萬不可大意；歐冠晉級八強將面對切爾西，「藍軍」剛經歷換帥風波，皇馬應可輕鬆過這關。接下來四強將碰上拜仁或曼城，絕對是一場硬仗，但去年何嘗不是這樣「關關難過關關過」呢？

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