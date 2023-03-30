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足球／梅西半場戴帽 國家隊百球達陣

記者劉肇育／綜合報導
梅西達成國家隊百球紀錄。（Getty Images）
梅西達成國家隊百球紀錄。（Getty Images）

阿根廷足球巨星梅西（Lionel Messi）在28日國家隊與庫拉索的友誼賽中，上半場就踢進3球，生涯第5度在半場就完成帽子戲法，這也讓他在國家隊生涯總進球數突破100顆，不僅是男子足球史上的第3人，也是南美洲男子球員史上第1人，最終阿根廷也在他助威下以7：0輕鬆取勝。

在去年帶領阿根廷奪下世足賽冠軍，幾乎已經在足球生涯完成各項里程碑後，梅西仍持續在足球場上用雙腳寫紀錄，在今天阿根廷與庫拉索的友誼賽中，梅西在上半場就完成帽子戲法，這也是他生涯第5度在比賽上半場就達成進3球的紀錄，也是生涯第一次在國家隊中達成，而這也是梅西生涯第57次上演帽子戲法，在國家隊中的第3次。

在踢進這3球後，梅西國家隊生涯總進球數也突破100球來到102球，成為繼葡萄牙C羅納度（Cristiano Ronaldo）、伊朗傳奇達艾（Ali Daei）後，史上第3位達成國家隊進球數100顆以上的球員，其中C羅目前以進球122球名列史上第1人，已退役的達艾則是109球，讓梅西有望在今年就順利超車登上史上第2人。

更難能可貴的是，阿根廷在下半場一度取得12碼球的機會，理應由狀況最火熱的梅西操刀，不過他卻將機會讓給了好友迪馬利亞（Angel Di Maria），而迪馬利亞在進球後也衝上前去與梅西擁抱。

梅西達成國家隊百球紀錄。（Getty Images）
梅西達成國家隊百球紀錄。（Getty Images）
梅西達成國家隊百球紀錄。（Getty Images）
梅西達成國家隊百球紀錄。（Getty Images）

梅西 足球 C羅納度

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