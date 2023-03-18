綠茵瞭望／皇馬就是吃定利物浦

歐冠16強賽，皇家馬德里與利物浦連續三年對決，第一回合，皇馬在客場大逆轉。（Getty Images）

歐冠16強賽，皇家 馬德里與利物浦連續三年對決。第一回合，皇馬在客場先丟兩球後連追五球，完成史詩級的大逆轉；第二回合，主場作戰的皇馬1：0拿下勝利，以總比分6：2穩穩地晉級歐冠8強。

回顧這場比賽，利物浦雖然急需追趕三球落後，但卻困於傷病拿不出太多手段，雖然紙面上是433陣型，實際上派出四名前鋒，相對來說中場只有兩人。

而大比分領先的皇馬正好相反，雖然維持433傳統，並沒有擺出鐵桶陣，但是右邊鋒巴爾韋德頻繁回撤，皇馬相當於有四個中場。

正是中場人數與技術的優勢，讓皇馬可以搶下大量球權，控制比賽節奏，讓「紅軍」輸得心服口服。

從2018年至今，兩隊在歐冠四度交手，皇馬四次淘汰利物浦，包括兩次歐冠決賽。利物浦的黃金時代一遇到皇馬就沒輒，難道真的有球迷戲稱的「血脈壓制」？筆者認為有兩個原因。

1、戰術克制

這體現在中場實力的差距上。利物浦的戰術特點在高強度的前場壓迫，逼迫對手在自己中後場掉球，形成反擊的機會。

這套戰術確實很有威力，偏偏碰到皇馬的「典禮中場」，莫德里奇、克羅斯兩位中場大師可以憑藉著個人技術讓「紅軍」搶不到球，並且將球轉移到對手陣型的脆弱處進行打擊。

此外，皇馬攻勢最強的左路，正好對應著利物浦防線最弱的右側，皇馬維尼修斯頻頻過人成功，利物浦右後衛阿諾德慘遭六次被過，這是歐冠史上第二多的紀錄，也讓曾貴為「利物浦太子」、「大英帝星」的阿諾德遭到媒體的口誅筆伐。

2、建隊差距

競技體育往往遵循著一個規律，就是因緣際會下組成的黃金陣容在短期內拿下大量冠軍，之後隨著核心球員的老化，隊伍也慢慢趨於平淡。

皇馬於2013年到2018年拿下四座歐冠，利物浦從2015年克洛普執教以來拿下一座歐冠與英超 冠軍，是兩隊難得的黃金時期。但面對老化，兩隊態度的不同，造成實力逐漸拉開差距。

皇馬在老將本澤馬、莫德里奇、克羅斯的基礎上，買了大量年輕、有天份的球員，用「老帶新」一步步培養球員成長。如今維尼修斯、巴爾韋德、卡馬文加都已經能扛起球隊大任。

利物浦換血較不積極，往往是老球員真的不行了，才買年輕新球員代替，缺少了傳幫帶的過程，銜接容易出現落差。