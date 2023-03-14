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「袋鼠不是鞋子」Nike宣布年底前停用袋鼠皮製商品

記者劉肇育／即時報導
運動品牌大廠Nike宣布將於2023年底前全面停止使用任何袋鼠皮製造相關產品。(路透)
運動品牌大廠Nike宣布將於2023年底前全面停止使用任何袋鼠皮製造相關產品。(路透)

在動保意識逐漸抬頭的情況下，運動品牌大廠Nike在今天宣布將於2023年底前全面停止使用任何袋鼠皮製造相關產品，未來也將會採用合成皮材料來取代過去將袋鼠皮使用在頂級球鞋的作法。

由於質地結實且輕盈，袋鼠皮過去在常被使用在許多皮革類商品的製作，其中在運動產品中，更被視為製作頂級足球鞋的必用材料之一，讓過去不少運動品牌都將袋鼠皮製品作為推銷頂級商品時的宣傳。

不過在近年動保意識抬頭的情況下，Nike總部所在的奧勒岡州於今年1月頒布了禁止銷售任何使用袋鼠部位製成相關產品的法規，違反者最高將處以1年監禁與6250美元的罰款，ESPN也在今天報導Nike將於今年底前全面中止使用袋鼠皮製作商品的決定。

報導中指出，截至去年12月中為止，在知名足球商品銷售網站中販售的700款足球鞋中，就有60款是採用袋鼠皮製成，且大多都是由知名運動品牌所推出，且商品售價都相當昂貴，每雙落在220美元到350美元間不等。

不過早在2020年時就有動保團體提倡「袋鼠不是鞋子」的理念，公開呼籲運動品牌取消袋鼠商品的供應鏈，而繼Puma在日前宣布停用袋鼠皮，並在最新推出的鞋款中主打以非動物鞋面材料來取代袋鼠皮後，Nike也宣布跟進不再使用袋鼠皮。

足球 供應鏈

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