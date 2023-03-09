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籃球／林書豪發燒脫水缺陣 「豪獸對決」無緣登場

記者劉肇育／即時報導
林書豪因脫水缺席10日的比賽。(本報資料照片)
林書豪因脫水缺席10日的比賽。(本報資料照片)

台灣籃球聯盟PLG高雄17直播鋼鐵人將於台北時間10日在主場迎戰衛冕軍台北富邦勇士，也讓兩隊頭牌球星林書豪與林志傑間的「豪獸對決」受到關注，不過10日上午鋼鐵人球團卻發出聲明指出，林書豪因為發燒導致脫水狀況，已連續兩天未參與練球，經醫療團隊評估今天將不會出賽。而林書豪也透過個人社群向球迷致歉，並透露自己確實有蠻多症狀，身體也完全沒精神。

在周日帶領鋼鐵人成功踢館領航猿主場後，林書豪與鋼鐵人本周將回到主場出賽，且首場比賽就將碰上富邦勇士，也讓林書豪與林志傑的「豪獸對決」成為各界關注焦點，甚至成為聯盟宣傳焦點。

鋼鐵人聲明如下：

林書豪因前日發燒造成脫水現象，已兩日無參與球隊訓練，今起床後仍身體不適，經醫療團隊建議與教練團評估，今日不會出賽將在家休養，明日是否出賽將由醫療團隊再做進一步評估。林書豪透過球團表示，希望能盡快恢復身體，以最佳狀態回到球場上。

即使遇到任何突發狀況，亦不會影響鋼鐵人全力搶勝的態度，代表出賽的球員們會以最積極的態度面對接下來每一場賽事及挑戰，也期許球迷能夠持續為鋼鐵人加油。 

林書豪也透過個人社群向球迷致歉，「大家好，非常遺憾，也想抱歉一下，我今天晚上就是打不了，我也是突然有蠻多蠻嚴重的症狀，發燒、頭痛，身體完全沒有精神，只能躺在這裡。我也不知道我能多快恢復，也不確定明天比賽狀況能不能打，可是今天肯定打不了了，我知道這是比較麻煩一點，對不起對不起大家，我會好好休息，盡快恢復、回到球場。」

林書豪也透過個人社群向球迷致歉，確實是滿滿的倦容。(取材自林書豪Instagra...
林書豪也透過個人社群向球迷致歉，確實是滿滿的倦容。(取材自林書豪Instagram)

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