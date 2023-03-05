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當場剪髮仍差0.1公斤 台跆拳道選手羅嘉翎美公開賽失格

記者曾思儒／即時報導
羅嘉翎美國公開賽體重沒過磅，直接被判定失格。(本報資料照片)
羅嘉翎美國公開賽體重沒過磅，直接被判定失格。(本報資料照片)

東京奧運踢回跆拳道57公斤級銅牌的台灣好手羅嘉翎，2月28日和團隊啟程到美國準備參加美國公開賽，但今天傳出差0.1公斤沒成過磅的消息，直接被判定失格，教練劉聰達坦言自己和羅嘉翎都有責任，將記取教訓，之後荷蘭和比利時公開賽繼續努力。

羅嘉翎上月原本要參加土耳其公開賽，抵達後卻發生土耳其強震，比賽臨時喊卡，團隊改到泰國移地訓練，回台短暫停留4天就再飛往拉斯維加斯，美國公開賽後將轉戰歐洲，參加3月11日展開的荷蘭公開賽和18日開踢的比利時公開賽。

原本要在美國公開賽登場的羅嘉翎，卻因體重問題遭判失格，教練劉聰達遺憾表示，參加57公斤級的羅嘉翎因體重超過0.1公斤，被判失格。

劉聰達表示，這次美國公開賽過磅時間只有2小時，從當地早上10點到12點，且是所有量級選手都在這2小時，羅嘉翎早上7點多回報體重仍差0.3公斤，跑步後差0.2公斤就沒繼續，但原本以為可以「裸磅」，但11點45分排到時才得知不能裸磅，內衣、短褲都不能脫，就算羅嘉翎當場把頭髮剪掉，但仍差0.1公斤，過磅時間也到，羅嘉翎被判失格。

劉聰達坦言，沒過磅就是不應該，十分對不起大家，「嘉翎的心存僥倖，沒有在多降一點，想說可以跟國內一樣可以裸磅，而我沒有盡到監督好選手的責任，不管怎麼樣教練一定有責任的，選手有問題，教練就要負責，回去後也將會檢討報告。」

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