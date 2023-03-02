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岳父經營超市遭開14槍 梅西收恐嚇紙條

足球／岳父經營的超市遭開14槍 梅西收恐嚇紙條「我們等你」

中央社／布宜諾斯艾利斯2日專電
梅西與太太羅庫佐。（路透）
梅西與太太羅庫佐。（路透）

阿根廷足球明星梅西（Lionel Messi）岳父經營的超市2日遭槍擊，所幸無人受傷，不過黑幫留下紙條指威脅目標是針對梅西。阿根廷總統艾柏托．費南德茲回應積極追查此案。

根據阿根廷警方對監控畫面分析，梅西故鄉羅薩里奧（Rosario）出現兩名騎乘機車男子，對梅西太太羅庫佐（Antonela Roccuzzo）家族所開設超市擊發14槍，並留下紙條威脅：「梅西，我們正在等著你。哈夫金（Javkin）是一名毒梟，他不會保護你。」

阿根廷足球明星梅西丈人經營的超市2日遭槍擊，黑幫留下紙條指威脅目標是針對梅西。圖...
阿根廷足球明星梅西丈人經營的超市2日遭槍擊，黑幫留下紙條指威脅目標是針對梅西。圖為槍擊發生後，阿根廷警方在超市外站崗。（路透）

威脅紙條中的哈夫金（Pablo Javkin）為羅薩里奧市長，他表示，紙條內容為無稽之談，顯然只想引起全球注目，任何一個幫派都可能做這件事。

槍擊案發生後，引起各界關注羅薩里奧治安、幫派及販毒議題。阿根廷總統艾柏托．費南德茲（Alberto Fernandez）受訪提到，在羅薩里奧暴力和幫派犯罪問題非常嚴重，顯然針對這個狀況必須更加努力改善。

梅西岳父的超市經槍擊威脅事件後，在警方的保護下，仍保持正常營業，梅西暫無對此事件發表任何看法。

梅西 幫派 槍擊

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