巴黎奧運將於明年登場,巴黎奧運組織委員會近期也公布明年奧運、殘奧會共62個運動項目圖標及全新視覺標誌。

談到圖標的設計理念,巴黎奧委員會主委艾斯唐奎(Tony Estanguet)表示,「這體現法式優雅,同時也大膽採用新美學,還將法國城市景觀『石板路』加入其中。配色則採用藍色、紅色、綠色及紫色,代表豐富多彩的法國。」

運動圖標的概念起源自1964年東京奧運 ,包括2008年北京 奧運的篆書圖騰在內,多次展現主辦城市的歷史文化。這次圖標設計的好壞,網友看法兩極,有人認為符合巴黎時尚 ;但也有人批評無法從圖標辨識運動項目。

The @Paris2024 pictograms look incredible! 🔥



Which one is your favourite? 👀 pic.twitter.com/RmmCGJQQo4