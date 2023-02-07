足球／迦納國腳土耳其強震後失聯 總統也發文祈禱

本賽季效力土耳其俱樂部哈塔伊斯波爾隊的迦納國腳阿特蘇傳出震後失聯。（路透）

土耳其6日發生芮氏規模7.8的強震造成不少災情，本賽季效力土耳其俱樂部哈塔伊斯波爾隊的迦納國腳阿特蘇（Christian Atsu）傳出震後失聯，球隊發言人表示，阿特蘇與俱樂部體育總監沙維特（Taner Savut）可能都被埋在廢墟之中。

31歲的前迦納國腳阿特蘇曾在2013年至2017年間效力英超 切爾西隊，並在去年轉往土耳其加盟哈塔伊斯波爾俱樂部，在地震 發生前幾小時，他才為哈塔伊斯波爾在比賽中踢進致勝球，沒想到在強震發生後卻傳出失聯的消息。

根據哈塔伊斯波爾俱樂部發言人指出，阿特蘇可能與俱樂部體育總監沙維特一同被埋在廢墟之中，另外有兩名成員已經獲救，目前仍剩下阿蘇特與沙維特失聯。

阿特蘇失聯消息傳出後，前東家紐卡索聯與切爾西也相繼在推特 上為他祈禱，迦納足協也發文表示，目前仍聯繫不上阿特蘇，迦納外交部門也正在向土耳其當局尋求協助，「我們為阿特蘇以及土耳其和敘利亞的地震受災者祈禱，我們仍然希望能夠看到一些振奮人心的消息。」

迦納總統阿庫福-阿多（Nana Akufo-Addo）也在推特發文說：「我們的心和祈禱與倖存者同在，希望我們的祈禱能夠幫助迦納同胞阿特蘇安然無恙。」