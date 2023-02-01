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足球／C羅在沙國退休？教頭：他會回歐洲

體育新聞組／綜合報導
葡萄牙足球巨星C羅納度轉戰沙國後的兩場正式賽都未進球。（美聯社）
葡萄牙足球巨星C羅納度轉戰沙國後的兩場正式賽都未進球。（美聯社）

葡萄牙足球明星C羅納度（Cristiano Ronaldo）近期轉戰沙國聯盟，加盟至今2場正式比賽，他都還未貢獻進球，不過艾納斯的總教練賈西亞（Rudi Garcia）仍是肯定他，認為他還有機會重返歐洲賽場。

C羅上月轉戰沙國簽下年薪2.14億美金天價合約，出賽兩場正式賽都尚未替球隊踢下分數。雖然如此賈西亞仍是肯定C羅：「他是一個積極性的補強，有助於驅散防守者。」並補充：「他是世界上最好的球員之一。他不會在艾納斯結束他的職業生涯，他會回到歐洲。」

此外，阿根廷球星梅西（Lionel Messi）在卡達世足後首次受訪，除了分享世界盃之旅的心路歷程，也透露奪冠後因私訊量太多被Instagram封鎖。

梅西接受阿根廷電台「Urbana Play」表示：「我被Instagram封鎖了幾天，因為奪冠後我收到數以百萬的訊息，於是我就被封鎖了，還刪除了一些看不到的訊息，一切都太瘋狂了。」此外，他也透露他是親自經營個人帳號，並沒有經紀公司、團隊或是專人代理。

梅西在奪冠後發的貼文，內容是多張他舉著大力神盃的照片及團隊合照，共獲得約7500萬個讚，是目前Instagram最多讚的貼文，梅西表示：「我並沒有想成為史上最多讚的照片，但事情發生了，這可能證明了大家想看我舉起這座獎盃。」

梅西受訪時透露奪冠後私訊湧入，帳號一度被鎖。（美聯社）
梅西受訪時透露奪冠後私訊湧入，帳號一度被鎖。（美聯社）

梅西 C羅納度 賈西

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