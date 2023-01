足球／阿根廷瘋狂農夫124英畝玉米田 種出梅西巨型肖像

足壇巨星梅西 (Lionel Messi)今年率阿根廷在世界盃 奪冠,確立國家英雄的地位。阿根廷各地也出現各式致敬梅西的方法,其中一名阿根廷農夫最為瘋狂,他精心設計一座玉米田,種植出占地124英畝(約15萬1797坪)的梅西肖像。

該名農夫名為Maximiliano Spinazze。他透露創作理念與方法,「現在他們是世界冠軍,很高興我可以透過自身的專業表示敬意。」「我參照梅西蓄鬍的肖像,計算種植玉米田所需要的種子,其中頭髮、鬍子的部分就會撒特別多。」

當然如此壯舉不是農夫一人就能達成,他也找上農業工程師Carlos Faricelli協助,在播種機裡加入電腦程式運算,機器就能知道每平方公尺的種子播撒量,確保梅西的五官形成對比,讓玉米田呈現的梅西樣貌更加準確。

📸: @marcariann, Reuters pic.twitter.com/bibzqg5JWE