足球／阿根廷瘋狂農夫124英畝玉米田 種出梅西巨型肖像

梅西玉米田巨型肖像。（截圖自推特）

足壇巨星梅西 （Lionel Messi）今年率阿根廷在世界盃 奪冠，確立國家英雄的地位。阿根廷各地也出現各式致敬梅西的方法，其中一名阿根廷農夫最為瘋狂，他精心設計一座玉米田，種植出占地124英畝（約15萬1797坪）的梅西肖像。

該名農夫名為Maximiliano Spinazze。他透露創作理念與方法，「現在他們是世界冠軍，很高興我可以透過自身的專業表示敬意。」「我參照梅西蓄鬍的肖像，計算種植玉米田所需要的種子，其中頭髮、鬍子的部分就會撒特別多。」

當然如此壯舉不是農夫一人就能達成，他也找上農業工程師Carlos Faricelli協助，在播種機裡加入電腦程式運算，機器就能知道每平方公尺的種子播撒量，確保梅西的五官形成對比，讓玉米田呈現的梅西樣貌更加準確。