足球／沙國亮相 C羅：曾婉拒多支歐美球隊

葡萄牙球星C羅納度轉戰沙國，當地球迷熱情歡迎。（美聯社）

葡萄牙足球 巨星C羅納度 （Cristiano Ronaldo）3日抵達沙烏地阿拉伯，加盟當地聯賽艾納斯隊後，新東家4日為他舉辦歡迎活動與加盟記者會，吸引超過2萬5000名球迷進場，儘管離開歐洲賽場的決定一度遭到質疑，但C羅強調是婉拒多支歐美球隊的報價後，決定加盟艾納斯，也為這個重大決定感到自豪。

身為當代最偉大的足球員之一，C羅結束與英超豪門曼聯隊合作關係後轉戰沙國，職業生涯首度到亞洲踢球；儘管外界一度傳出C羅年薪高達2億歐元，另外還將獲得簽約金，不過ESPN指出，C羅的年薪落在7500萬美元以上，相關人士也沒有否認這樣的傳聞。

對於決定轉戰艾納斯引發國際足壇質疑，C羅強調自己是一名特殊的球員，並以做出人生中的重大決定感到自豪，「在歐洲的工作已經完成，我贏得一切，並為歐洲最重要的俱樂部效力，接下來將是全新挑戰。」

他表示是在婉拒多支歐美球隊的邀約後，決定與艾納斯簽下合約，「沒有人知道這一點，我在歐洲、巴西、澳洲、美國、葡萄牙都獲得報價，很多俱樂部想要簽下我，但我最終將我的保證給了這支球隊。」

不過記者會上卻出現意外插曲，C羅一度表示：「這裡的足球不一樣，對我來說，來到『南非 』不代表我的職業生涯即將結束。」