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足球／失去一級賽場舞台？C羅：拒絕歐美報價才來沙國

記者劉肇育／即時報導
葡萄牙足球巨星C羅納度。（Getty Images）
葡萄牙足球巨星C羅納度。（Getty Images）

葡萄牙足球巨星C羅納度（Cristiano Ronaldo）飛抵沙烏地阿拉伯後，晚間隨即由新東家艾納斯為其舉辦的加盟記者會，對於外界質疑他選擇離開歐美一級賽場轉戰沙烏地阿拉伯的決定，C羅也霸氣地表示，自己是拒絕了多家歐美球隊的報價後，做出這個讓他人生感到自豪的決定。

身為當代最偉大的足球員之一，C羅在結束與曼聯的合作關係後轉戰沙烏地阿拉伯聯賽艾納斯，職業生涯首度到亞洲踢球，而他昨天抵達沙國後也引發整個足球界的高度關注，晚間艾納斯更在主場為他舉行歡迎活動，人群塞滿了可容納2萬5000人的Mrsool Park，展現對於這足球巨星的歡迎之意。

對於決定來到沙國踢球，C羅表示為自己做出人生中的重大決定感到自豪，「在歐洲，我的工作已經完成，我贏得了一切，並為歐洲最重要的俱樂部效力，接下來對於我來說是一個新的挑戰。」

儘管C羅的決定引發質疑，甚至被認為是因為已經無在世界一級賽場容身之處，但他在記者會上也鄭重否認這樣的傳聞，「沒有人知道這一點，那就是我在歐洲、巴西、澳洲、美國、葡萄牙都獲得報價，很多俱樂部想要簽下我，但我最終將我的保證給了這支球隊，我想給這個國家和足球一個不同的視角，這就是我選擇抓住這次機會的原因。」

而艾納斯教練賈西亞（Rudi Garcia）則說，俱樂部能夠簽下C羅對於整個沙國聯賽而言是邁出一大步，「在我生活中，我所見過像C羅這樣偉大的球員都是最容易執教的，因為我沒有什麼好再教他的。就像他說的，我們來到這邊是為了勝利，沒有別的，我希望他能享受和艾納斯一起踢球的樂趣，和艾納斯一起拿下勝利，僅此而已。」

C羅納度 足球 沙烏地阿拉伯

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