我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

馬斯克與庫許納一起在卡達看世足冠軍賽 網路熱議

紐時：抗議清零政策的推特中文發文 遭情色廣告淹沒

沉浸世足3度封王狂喜 阿根廷暫忘通膨苦

編譯羅方妤／即時報導
阿根廷民眾18日在首都布宜諾斯艾利斯街頭，歡慶祖國三度在世足封王。美聯社
阿根廷民眾18日在首都布宜諾斯艾利斯街頭，歡慶祖國三度在世足封王。美聯社

阿根廷19日在卡達世足賽冠軍戰擊敗法國，三度封王的狂喜讓民眾暫時忘卻經濟困苦。阿根廷4500萬人口中，約有40%生活貧困，經濟動盪、貨幣狂貶、通膨嚴重、民生艱困。

阿根廷男子費倫茲與兒子一起在酒吧前見證祖國世足封王。他說：「這太難以置信了，我完全說不出話。這讓我想起很多一九八六年的事。當時是在傳奇球星馬拉度納的帶領下在世足奪冠，此後卅六年再無封王。有鑑於我們所處的經濟環境，梅西率隊封王也是一大安慰。」

阿根廷通膨在今年初已高達50%，預計年底將接近100%，明年阿根廷總統大選將帶來更多不確定性，它的經濟已備受折磨，因為乾旱損害作物收成、預計衝擊重要大宗商品出口。阿國央行訪調的經濟學家預期，到明年底，通膨仍將保持在接近100%。

雖然就業回升、失業率下降，但薪資增長低於通膨，意味勞工失去購買力。赤貧正在增加。近年來，阿根廷首都布宜諾斯艾利斯等地街頭，遊民和翻找垃圾桶維生的人數急劇增加。

左派總統費南德茲政府一直試圖透過限制大豆、肉類和該國主要產品出口，及對這些產品加徵出口稅以穩定匯率和經濟。但批評者稱，這些貿易保護措施只會加重阿根廷經濟悲劇。

世足封王似乎至少暫時消除長期籠罩阿根廷的失落和挫敗感，儘管這不太可能對該國經濟產生實質影響，但民眾在阿根廷可能有新前景時，重拾希望和自豪感。

匯率 梅西 就業

上一則

避免造成混亂 阿根廷政府禁止新生兒取名「梅西」

下一則

8旬翁獨坐賣場外看世足辛酸照瘋傳 商家霸氣贈大電視

延伸閱讀

避免造成混亂 阿根廷政府禁止新生兒取名「梅西」

避免造成混亂 阿根廷政府禁止新生兒取名「梅西」
阿根廷世足三度封王 經濟上有一個巧合

阿根廷世足三度封王 經濟上有一個巧合
梅西封神 PK4：2 阿根廷36年後再奪金盃

梅西封神 PK4：2 阿根廷36年後再奪金盃
世足賽／神盃+金球 梅西「黑袍」登基 個人榮耀封頂

世足賽／神盃+金球 梅西「黑袍」登基 個人榮耀封頂

熱門新聞

阿根廷奪得世界盃冠軍。(擷自FOX Soccer推特)

梅西夢幻謝幕…阿根廷PK踢倒法國 隊史第3冠

2022-12-18 12:57
阿根廷隊慶祝贏得世界盃冠軍，梅西(中)捧起大力神盃。(美聯社)

榮耀歸於阿根廷：PK戰勝法國 梅西的世界盃完美終章

2022-12-18 14:18
圖為2022卡達世界盃的開幕演出。(中通社)

世足賽／2026由美加墨合辦 規模更大、酒客更歡

2022-12-18 20:42
艾瓦雷茲（Julian Alvarez）近射破網，阿根廷2:0領先。（擷自Fox Soccer推特）

世足賽／阿根廷3：0擊敗克羅埃西亞 挺進決賽

2022-12-13 15:58
法國開賽5分鐘首開紀錄，攻破摩洛哥大門。(擷自FOX Soccer推特)

世足賽／法國2:0擊敗摩洛哥 將與阿根廷爭大力神盃

2022-12-14 15:59
2022世界盃，克羅埃西亞擊敗摩洛哥摘銅。美聯社

世足賽／神奇一顆星進球 克羅埃西亞擊敗摩洛哥摘銅

2022-12-17 12:24

超人氣

更多 >
梅西夢幻謝幕…阿根廷PK踢倒法國 隊史第3冠

梅西夢幻謝幕…阿根廷PK踢倒法國 隊史第3冠
榮耀歸於阿根廷：PK戰勝法國 梅西的世界盃完美終章

榮耀歸於阿根廷：PK戰勝法國 梅西的世界盃完美終章
「脫了褲子等我」…成都男女區長鹹濕對話 堪比黃色小說

「脫了褲子等我」…成都男女區長鹹濕對話 堪比黃色小說
世足賽／2026由美加墨合辦 規模更大、酒客更歡

世足賽／2026由美加墨合辦 規模更大、酒客更歡
劉畊宏在卡達翻車出事了 車主天價索賠

劉畊宏在卡達翻車出事了 車主天價索賠