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世足賽／阿根廷4強賽碰克羅埃西亞 看「門神」誰厲害？

中通社／香港12日電
克羅埃西亞隊門將瓦科維奇。（路透）
克羅埃西亞隊門將瓦科維奇。（路透）

卡達世界盃克羅埃西亞、阿根廷、摩洛哥、法國四支隊伍挺進四強。四場八強賽的全場最佳球員分別是克羅埃西亞隊的瓦科維奇（Dominik Livakovic）、阿根廷隊「隊魂」梅西（Lionel Messi）、摩洛哥隊的博努（Yassine Bounou）和法國隊老將吉魯（Olivier Giroud）。

其中瓦科維奇和博努都是門將，他們為球隊堅守最後一道防線的頑強表現，也是本屆世界盃上門將拼搏精神的縮影。13日，阿根廷隊對戰克羅埃西亞隊的半決賽即將打響；14日，法國隊將在另一場半決賽迎戰摩洛哥隊。不知瓦科維奇和博努會否延續精彩表現？　　

阿根廷門神馬丁尼茲。（美聯社）
阿根廷門神馬丁尼茲。（美聯社）

此前日本隊和克羅埃西亞隊的1/8决賽，雙方經過延長賽仍戰成1：1平，卡達世界盃首場PK大戰就此打響。瓦科維奇成功將南野拓實、三笘薰、吉田麻也的PK拒之門外，最終克羅埃西亞隊PK大戰中提前一輪以3：1獲勝。而PK之前，瓦科維奇也貢獻了3次關鍵撲救。　　

在八強賽中，克羅埃西亞隊前四輪PK全中，PK大戰中以4：2戰勝巴西隊，斬獲本屆世界盃第一個四強名額。　　

接連兩場淘汰賽，「PK」似乎成了克羅埃西亞隊的致勝秘訣。不過，球隊一路晉級的功臣、門將瓦科維奇賽後只是表示：「至於PK大戰，我們是鬥士，我們全力以赴，僅此而已。」　　

有趣的是，本世紀以來，克羅埃西亞隊已經在世界盃賽場打了6場淘汰賽，其中5場勝利之戰都拖入延長賽，更有4場以延長賽後的PK大戰鎖定勝局。　　

瓦科維奇今年27歲，本屆世界盃之前籍籍無名。俱樂部方面，2016年他加盟克羅埃西亞豪門薩格勒布迪納摩。國家隊方面，他22歲首次代表克羅埃西亞隊出戰，直到2020年才正式成為主力。　　

阿根廷在世界盃足球賽8強戰一度以2：0領先，卻遭荷蘭反攻逼平，不過門神馬丁尼茲（Emiliano Martinez）在PK大戰大展守備功夫救下2球，幫助阿根廷4：3險勝，搶下第2張4強門票。

另一場八強賽中，摩洛哥隊以0：0的比分將歐洲強隊西班牙隊拖入PK大戰，最終PK大戰3：0大勝西班牙隊，摩洛哥隊門將博努先後撲出西班牙隊兩次PK。賽後，摩洛哥隊主教練直言：「我們擁有一位世界上頂級的門將。」　　

「黑馬」摩洛哥隊繼續高歌猛進，八強賽1：0力克葡萄牙隊，成為首支挺進世界盃四强的非洲球隊，創造歷史。比賽第91分鐘，博努成功化解C羅禁區內的低射。賽後，這位連續兩場淘汰賽榮膺全場最佳球員的門將打趣道：「來掐我一下，我一定是在做夢吧。」　　

博努今年已經31歲，他的職業生涯始於摩洛哥本土俱樂部卡薩布蘭卡，21歲時與馬競簽約，但始終只能在B隊出戰。2018-19賽季，博努加盟另一家西甲俱樂部塞維利亞。塞維利亞以防守見長，博努也得到歷練和施展。2021-22賽季，他獲得象徵西甲最佳門將的薩莫拉獎。　　

門將的核心無非一個「守」字，守的是自家球門，也是對於夢想的執著，還有人生順流逆流的榮辱不驚。本屆世界盃之前，荷蘭隊門將諾伯特（Andries Noppert）長期徘徊於低級別聯賽，沙烏地阿拉伯門將阿洛瓦伊斯（Mohammed Al-Owais）預估身價僅70萬歐元，日本隊門將權田修一曾因抑鬱症退出東亞盃日本隊大名單……他們都在卡達綠茵場重展羽翼。　　

當門將表現神勇，球迷往往尊他們一聲「門神」。接下來的半決賽和決賽中，是否還會上演予人勵志動力的新「門神」傳奇？

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