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世足賽／4強出爐 法國拚連霸、摩洛哥盼續創驚奇

中央社／台北11日電
圖左至右依序為阿根廷隊梅西、克羅埃西亞隊莫德里奇、法國隊姆巴佩及摩洛哥隊恩納斯里。（美聯社）
圖左至右依序為阿根廷隊梅西、克羅埃西亞隊莫德里奇、法國隊姆巴佩及摩洛哥隊恩納斯里。（美聯社）

「黑馬」摩洛哥於卡達世界盃足球賽8強賽在淘汰葡萄牙後，成為首支闖進4強的非洲球隊，4強賽將對戰衛冕軍法國，而另一場將由阿根廷、克羅埃西亞爭奪決賽門票。

2022卡達世界盃足球賽8強賽10日落幕，4強賽將在美東時間12月13日下午2時登場，由阿根廷、克羅埃西亞一役打頭陣，另一場摩洛哥與法國之戰，將在14日下午2時進行。

阿根廷對克羅埃西亞

克羅埃西亞由「魔笛」莫德里奇（Luka Modric）領軍，連2屆都闖進4強，最佳成績為2018年亞軍，1998年也曾奪得季軍。

擁有梅西（Lionel Messi）坐鎮的阿根廷，隊史曾在世界盃2度奪冠，儘管本屆小組賽首戰爆冷輸給沙烏地阿拉伯，所幸後來仍順利從小組賽出線，並在16強、8強賽接連擊敗澳洲、荷蘭，闖進4強。

儘管梅西今年已經35歲，個人能力依舊不容小覷，除了在場上助攻隊友外，小組賽踢進2球的他，8強、16強賽都有進球，證明仍擁有主宰比賽的能力，且對於阿根廷而言，具有穩定軍心的作用。

法國對摩洛哥

另外，摩洛哥為本屆最大黑馬，小組賽首戰踢和上屆亞軍克羅埃西亞，為這次驚奇之旅揭開序幕，第2戰更擊敗上屆季軍比利時，淘汰賽再接連力挫西班牙、葡萄牙2支歐洲勁旅，至今5場比賽更僅失1球。

摩洛哥憑藉著穩健的防守以及反擊能力在場上向對手施壓，也是摩洛哥能成為首支闖進世界盃4強的非洲球隊的關鍵，總教練雷格拉吉（Walid Regragui）在距離世界盃開踢前不到3個月才緊急接下兵符，這次能帶領摩洛哥走多遠，備受關注。

摩洛哥下一戰將遭遇到連2屆挺進4強的法國，法國過去2度在世界盃拿下冠軍，最近一次就是在2018年，法國將挑戰世界盃第3支連霸的隊伍，過去僅義大利（1934年、1938年）和巴西（1958年、1962年）曾辦到。

法國距離隊史第3冠，只差2勝，前鋒吉魯（Olivier Giroud）、姆巴佩（Kylian Mbappe）都將扮演關鍵角色，吉魯至今踢進4球，且其中3球都為球隊取得領先，而姆巴佩目前攻進5球，在進球排行榜仍暫居第一，成為金靴獎熱門人選。

世界盃 梅西 足球

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