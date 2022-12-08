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世界盃8強阿根廷對荷蘭 球評：誰來相挺梅西成關鍵

中央社台北8日電
阿根廷球星梅西（Lionel Messi）在卡達世界盃表現精彩。美聯社
阿根廷球星梅西（Lionel Messi）在卡達世界盃表現精彩。美聯社

阿根廷卡達世界盃足球賽8強賽將出戰荷蘭，球評鄭先萌今天說，荷蘭由范迪克所率領後防線能否扛住阿根廷攻勢，以及阿根廷球星梅西個人發揮，與隊友能否挺身而出，將成比賽關鍵。

卡達世界盃足球賽8強賽將於美東時間9日上午10時登場，將先由5度稱霸世界盃的巴西與上屆亞軍克羅埃西亞打頭陣，美東時間9日下午2時將上演阿根廷對決荷蘭戲碼。

巴西和克羅埃西亞過去在世界盃曾兩度碰頭，巴西在2006年小組賽以1比0取勝，2014年兩隊同樣在小組賽交手，巴西以3比1勝出，那一年內馬爾（Neymar）獨進2球。

鄭先萌表示，巴西整體實力優於克羅埃西亞，除了前鋒、後衛外，中場群也有不錯掃蕩能力。

克羅埃西亞本屆淘汰賽和小組賽合計進5球，其中有4球是出現在與加拿大的比賽，鄭先萌表示，克羅埃西亞16強賽出戰日本一役，即使外界賽前預期克國相對占上風，但克國依舊未能發揮進球能力，8強賽對戰巴西，克國必須設法加強進球轉換率。

鄭先萌指出，儘管克羅埃西亞擁有很好的中場「魔笛」莫德里奇（Luka Modric）、科瓦西奇（Mateo Kovacic），但遇到巴西，可能還是被壓制的一方。

另一場荷蘭與阿根廷之戰，兩隊最近一次在世界盃碰頭是在2014年的4強賽，正規賽戰成0比0平手，阿根廷最終PK大戰以4比2獲勝。

鄭先萌表示，儘管兩隊陣容與8年前都已大不相同，但現階段實力仍差不多，預期雙方會踢得比想像中更小心謹慎；荷蘭防守優異，且擁有世界最好的中衛群以及不錯反擊能力，相較之下，阿根廷「防守還OK、進攻稍微較差」。

儘管阿根廷陣容少了受傷的迪馬利亞（Angel Di Maria）等人，但鄭先萌認為，阿根廷陣容依舊豪華，但一直沒辦法磨合出最佳狀態。

阿根廷想要在8強賽突圍，鄭先萌指出，除了梅西（Lionel Messi）個人表現是關鍵外，一旁輔助他的隊友也很重要，像是馬蒂內茲（Lautaro Martinez）等鋒線群能否挺身而出。

至於荷蘭若想搶下4強門票，鄭先萌指出，還須觀察由范迪克（Virgil van Dijk）帶領的後防線能否繼續維持穩定表現，以及迪佩（Memphis Depay）是否能進球。

巴西 世界盃 梅西

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