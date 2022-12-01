世足賽／德國獲勝仍遭淘汰 主帥：我們本有機會但錯過了

德國遭淘汰，諾伊爾笑不出來。（路透）

1日的世界盃 E組最後一輪比賽，兩戰過後僅積一分的德國 隊儘管以4：2擊敗哥斯大黎加隊，但由於淨勝球少於西班牙隊，最終位列小組第三慘遭淘汰，連續兩屆無緣16強。

小組賽首戰意外負於日本隊，讓「死亡之組」中的德國隊陷入被動。第二輪面對西班牙隊，德國隊憑藉最後關頭的入球，才艱難逼平對手保留住晉級希望。

此役對陣哥斯大黎加，德國隊唯有取勝才有可能出線。賽前，德國隊主帥弗利克（Hans-Dieter Flick）充滿信心，他說，儘管出線的命運已不完全被球隊掌控，但全隊上下並沒有感到任何壓力，「我們正走在正確的道路上，隊員們在訓練中的表現越來越好。」

德國球迷難過不已。（路透）

開場僅10分鐘，大舉進攻的德國隊就收穫進球，格納布里（Serge Gnabry）接隊友傳中頭球攻門，為德國隊首開記錄。領先後的德國隊攻勢不減，連續對對手球門造成威脅，但哥斯大黎加門將納瓦斯（Keylor Navas）發揮神勇，力保球門不失，1：0的比分被保持到上半時結束。

易邊再戰，落後的哥斯大黎加隊展開反擊。第58分鐘，哥斯大黎加前鋒康貝爾（Joel Campbell）頭球攻門造成德國隊門將諾伊爾（Manuel Neuer）撲球脫手，跟進的特黑達（Yeltsin Tejeda）門前補射破門，將比分扳為1：1。德國隊隨後攻勢如潮，但未能取得進球，反而是哥斯大黎加隊在第70分鐘偷襲得手，由巴爾加斯再入一球反超比分。

落後的德國隊已無退路，全隊整體壓上對對手球門展開圍攻，並由哈弗茨在第73、76分鐘連入兩球，幫助德國隊再度取得領先。臨近終場，菲爾克魯格在第89分鐘再入一球，將比分鎖定為4：2。

德國遭淘汰，穆夏拉失望地抱著隊長諾伊爾。（新華社）

由於同時進行的另一場比賽中，同組的西班牙隊1：2被日本隊逆轉，這場勝利無法幫助德國隊晉級淘汰賽。由於淨勝球少於西班牙，德國隊最終居小組第三，無奈出局。

弗利克透露，賽後德國隊的更衣室內充斥著沮喪情緒，每個人對於結果都感到無比失望，「我們本有機會，但我們錯過了，」他說，回顧小組賽征程，德國隊在前兩場比賽中均有取勝機會，但都在關鍵時刻犯了錯誤。

弗利克說，眼下德國隊必須從世界盃早早出局的陰影中迅速走出來。德國足球 實際上擁有很多有實力的球員，接下來如何讓年輕一代球員盡快成長挑起大樑至關重要，這關乎德國足球的未來。

此前，他明確表示，即便德國隊出局，他也不會辭職，因為他與德國足協簽訂的工作合同是到2024年，屆時他將帶領德國隊征戰本土舉辦的歐洲杯，「眼下我們正朝著正確的方向前進。」他說。