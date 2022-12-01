世足賽／摩洛哥出現本屆首顆烏龍球 仍勝加拿大晉級

開賽第4分鐘，加拿大門將博里揚（Milan Borjan）出擊清球，卻把球直接踢向摩洛哥齊耶赫（Hakim Ziyech，前），讓齊耶赫直接將球吊高越過博里揚，幫助摩洛哥首開紀錄，同時也是齊耶赫世足賽生涯首顆進球。美聯社

已經無緣16強的加拿大 在分組賽最後一戰碰上摩洛哥，在開賽4分鐘就被對手進球的情況下，上半場則靠著本屆賽事第一顆烏龍球拿下一球，不過在防守端仍無法擋住摩洛哥猛攻，最終摩洛哥就以2：1勝出，繼1986年後再度挺進到16強賽。

開賽第4分鐘，加拿大門將博里揚（Milan Borjan）出擊清球，卻把球直接踢向摩洛哥齊耶赫（Hakim Ziyech），讓齊耶赫直接將球吊高越過博里揚，幫助摩洛哥首開紀錄，同時也是齊耶赫世足賽生涯首顆進球。

第23分鐘摩洛哥再度展開攻勢，恩-納斯里（Youssef En-Nesyri）接獲傳球後一路突破兩名加拿大後衛防守，在門前起腳射門進球，助摩洛哥取得2：0領先。

第40分鐘加拿大阿德庫格比（Sam Adekugbe）從左路突破後起腳射門，儘管摩洛哥後衛阿格爾德（Nayef Aguerd）上前阻擋，但球卻在碰到他右腳後，反彈到摩洛哥門將博努（Yassine Bounou）右手後，球彈進球門內形成本屆賽事第一顆烏龍球，加拿大也追到1：2。

第48分鐘摩洛哥恩-納斯里在球隊開出自由球後再度進球，不過卻因為隊友越位遭到沒收，上半場踢完摩洛哥仍是以2：1領先。

第71分鐘加拿大攻勢再起，在門前連續兩度頭錘機會，第一次中門樑後壓在球門線上，第二次則是力道太大越過球門，錯過兩波追平的機會，最終摩洛哥也以2：1勝出，以2勝1和搶下F組龍頭，與克羅埃西亞攜手晉級16強，比利時與加拿大則是遭到淘汰。