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世界盃／日本驚奇逆轉 2:1擊敗4屆冠軍德國

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世界盃／日本驚奇逆轉 2:1擊敗4屆冠軍德國

世界新聞網／即時報導
日本隊擊敗德國，吉田麻也仰天慶祝。（美聯社）
日本隊擊敗德國，吉田麻也仰天慶祝。（美聯社）

已連續7屆踢進世足賽會內賽的「藍武士」日本，昨天晚間的分組賽首場比賽就碰上四屆冠軍德國，上半場德國靠著京多安踢進12碼球取得領先，不過日本下半場在替補上陣的堂安律、淺野拓磨接連進球下逆轉戰局，終場就以2比1擊敗德國，也是隊史對戰德國的首勝。

日本今年與德國、西班牙和哥斯大黎加分在同組，其中四屆冠軍德國本次世足賽原計畫要配戴彩虹臂章出賽，但在國際足球總會祭出黃牌威脅後儘管打消念頭，但昨天賽前大合照時，改以摀住嘴巴方式表達對於言論自由遭限制的抗議。

面對實力強大的德國，日本在上半場多半時間只能採取守勢，並尋求反擊機會，但第31分鐘日本隊左防線出現漏洞，德國勞姆接到隊友傳球後獲得與日本門將權田修一1對1的機會，也迫使權田修一出擊並造成犯規，讓德國隊取得12碼球機會，最終也由京多安操刀進球，為德國首開紀錄。

下半場落後的日本展開猛烈反撲，先是第75分鐘，剛上場不到5分鐘的日本堂安律在隊友射門被德國門神諾伊爾攔下後，於門前補進一腳幫助日本追平；第83分鐘同樣是替補上陣的日本淺野拓磨，趁著德國後防掉以輕心，在接獲隊友的後場長傳後，單刀殺入德國禁區起腳射門，幫助日本逆轉戰局。

而在接下來德國也未能再發起有效攻勢，讓日本最終就以2比1拿下勝利，也是隊史首度在國際賽事中擊敗德國，在「死亡之組」率先搶下3分積分，至於德國則是繼上屆分組賽最後一戰不敵南韓遭到淘汰後，跨屆連兩場分組賽都輸給亞洲球隊。

日本隊堂安律（前）踢進追平分。（美聯社）
日本隊堂安律（前）踢進追平分。（美聯社）

德國 日本 足球

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