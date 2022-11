世界盃／日本驚奇逆轉 2:1擊敗4屆冠軍德國

已連續7屆踢進世足賽會內賽的「藍武士」日本 ,昨天晚間的分組賽首場比賽就碰上四屆冠軍德國 ,上半場德國靠著京多安踢進12碼球取得領先,不過日本下半場在替補上陣的堂安律、淺野拓磨接連進球下逆轉戰局,終場就以2比1擊敗德國,也是隊史對戰德國的首勝。

UPSET ALERT 🚨 Japan stuns Germany in an instant classic 🇯🇵



Relive today's WILD game in our 90' in 90" highlights ⬇️ pic.twitter.com/s9JDJMN9HI