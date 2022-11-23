世足賽／沙烏地阿拉伯教練長得帥 還是中國足球老朋友

沙烏地阿拉伯總教練勒納爾在對戰阿根廷時場邊督戰神情。（新華社）

擊敗世界排名第三阿根廷的沙烏地阿拉伯 總教練勒納爾（Herve Renard）居功厥偉，中國媒體挖出他曾在中國待過兩年，培訓過上海球隊，是中國足球 的老朋友。

卡達世界盃 足球賽，中國隊未進入32強，但從工程基建、產品製造和贊助商等都是中國製造，不少球迷開玩笑說：中國隊沒分在世界盃的足球組，而是進入「施工組」！最新的「中國元素」則是沙烏地阿拉伯足球隊的總教練勒納爾。

上觀新聞報導，過去自由散漫的沙烏地阿拉伯，經常是世界盃大比分輸球的「慘案專業戶」！不料神奇主帥勒納爾這回率領沙烏地阿拉伯隊卻爆出驚天大冷。

報導稱，勒納爾曾在2012年帶領尚比亞贏得非洲國家杯，還在2015年帶領象牙海岸贏得非洲國家杯，他執教摩洛哥隊獲得2018俄羅斯世界盃資格並出征決賽階段。如今，他再一次率領沙烏地阿拉伯殺入世界盃，更實現亞洲球隊在卡達世界盃首勝。

報導說，現年54歲的勒納爾是法國人，他的球員時代乏善可陳，但他的教練生涯在中國上海起步。2001年，他跟著法國教練勒魯瓦執教上海中遠擔任助理教練。他一頭金髮、外形帥氣、身材健碩，球隊每天訓練他都帶頭做示範，這個退役球員的身體力量、體能儲備，比當時的現役中國國腳更強。

報導說，勒納爾共在中國工作兩年，絕對算是中國足球、上海足球的老朋友。當年他還曾進入中國足協的選帥名單，但最終雙方未能牽手。熟悉亞洲足球的勒納爾，如果在未來能執教中國國足，會是什麼樣的情景？