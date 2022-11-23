我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

迎節日季 紐約曼哈頓第五大道將成徒步區

世足賽／上屆亞軍克羅埃西亞 遭摩洛哥0比0逼和

世足賽／沙烏地阿拉伯教練長得帥 還是中國足球老朋友

記者陳言喬／即時報導
沙烏地阿拉伯總教練勒納爾在對戰阿根廷時場邊督戰神情。（新華社）
沙烏地阿拉伯總教練勒納爾在對戰阿根廷時場邊督戰神情。（新華社）

擊敗世界排名第三阿根廷的沙烏地阿拉伯總教練勒納爾（Herve Renard）居功厥偉，中國媒體挖出他曾在中國待過兩年，培訓過上海球隊，是中國足球的老朋友。

卡達世界盃足球賽，中國隊未進入32強，但從工程基建、產品製造和贊助商等都是中國製造，不少球迷開玩笑說：中國隊沒分在世界盃的足球組，而是進入「施工組」！最新的「中國元素」則是沙烏地阿拉伯足球隊的總教練勒納爾。

上觀新聞報導，過去自由散漫的沙烏地阿拉伯，經常是世界盃大比分輸球的「慘案專業戶」！不料神奇主帥勒納爾這回率領沙烏地阿拉伯隊卻爆出驚天大冷。

報導稱，勒納爾曾在2012年帶領尚比亞贏得非洲國家杯，還在2015年帶領象牙海岸贏得非洲國家杯，他執教摩洛哥隊獲得2018俄羅斯世界盃資格並出征決賽階段。如今，他再一次率領沙烏地阿拉伯殺入世界盃，更實現亞洲球隊在卡達世界盃首勝。

報導說，現年54歲的勒納爾是法國人，他的球員時代乏善可陳，但他的教練生涯在中國上海起步。2001年，他跟著法國教練勒魯瓦執教上海中遠擔任助理教練。他一頭金髮、外形帥氣、身材健碩，球隊每天訓練他都帶頭做示範，這個退役球員的身體力量、體能儲備，比當時的現役中國國腳更強。

報導說，勒納爾共在中國工作兩年，絕對算是中國足球、上海足球的老朋友。當年他還曾進入中國足協的選帥名單，但最終雙方未能牽手。熟悉亞洲足球的勒納爾，如果在未來能執教中國國足，會是什麼樣的情景？

有網友稱，早在21年前，勒納爾就因為帥氣的面龐引起了中國球迷的注意，當時還有很多球迷甚至從形象氣質上覺得他才是中遠主帥。他還被GQ雜誌（紳士季刊）評選為世界足壇最帥教練。

沙烏地阿拉伯總教練勒納爾在場邊督戰。（美聯社）
沙烏地阿拉伯總教練勒納爾在場邊督戰。（美聯社）

足球 世界盃 沙烏地阿拉伯

上一則

世足賽／德日大戰上演 日隊長盼獲亞洲球迷支持

下一則

世足賽前分析／德國「小豬」憂輸日本：總在最後30分鐘出事

熱門新聞

BTS柾國(中)在世界盃開幕典禮表演。(美聯社)

圖輯／卡達世界盃開幕 BTS柾國獻聲

2022-11-20 10:19
阿根廷梅西。 （路透）

世足賽／世足爆冷 沙烏地擊敗阿根廷...梅西進球仍遭逆轉

2022-11-22 07:29
梅西(左)在賽後掩面。(美聯社)

世足賽／阿根廷輸給沙烏地 梅西說話了：我們沒有藉口

2022-11-22 10:42
美國雖非足球強國，但球迷或賭迷不分國界。圖為大西洋城的賭場，估計美國人下注的賭金已超過18億元。（美聯社）

24%賭美國奪冠 美博彩公會：下注世界盃 賭金估破18億

2022-11-19 11:35
瓦倫西亞(右)首場進兩球，助厄瓜多擊敗地主隊卡達。(美聯社)

世界盃東道主揭幕戰首敗 卡達0：2輸厄瓜多

2022-11-20 13:01
威爾斯隊由貝爾（Gareth Bale）罰進12碼球，扳回寶貴一分。（美聯社）

世界盃／美國vs威爾斯1:1 首場和局出現

2022-11-21 16:02

超人氣

更多 >
奧州大麻農場驚傳命案 4華人遭行刑式槍決

奧州大麻農場驚傳命案 4華人遭行刑式槍決
洛縣華人地產經紀欺詐中國人投資逾2280萬 被判刑20年

洛縣華人地產經紀欺詐中國人投資逾2280萬 被判刑20年
大汪「瑞典皇室床墊」下落曝光 離婚周年日正式歸還

大汪「瑞典皇室床墊」下落曝光 離婚周年日正式歸還
張蘭公開一整排語音訊息 控大S「早就想和韓國人結婚」

張蘭公開一整排語音訊息 控大S「早就想和韓國人結婚」
維州沃爾瑪槍擊 槍手自轟身亡 警：不超過10死、多人傷

維州沃爾瑪槍擊 槍手自轟身亡 警：不超過10死、多人傷