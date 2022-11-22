日本隊「五朝元老」絕活：主廚西芳照如何款待球員的胃

日本隊五屆主廚西川照(右)與日本前網球選手松岡修造合影。(取自西川照推特)

參加卡達世界盃 的日本 隊中有一位「五朝元老」，他不是球員，也不是教練，而是負責款待「球員胃」的主廚西芳照。

日本隊入住的酒店距離他們訓練場只有十幾分鐘車程，選擇該賓館的原因之一就與西芳照有關——能讓他在餐廳大堂架起鐵板燒，為球員們現場烹製美食。

在日本隊下榻的酒店大堂，新華社記者見到了60歲的西芳照。他頭上防掉髮的網帽還沒有摘，身形非常瘦削。他首先為採訪遲到了20分鐘道歉：「因為今天大家吃得比較久，所以遲了。」

日本隊的早餐開餐時間是9時，因為要現場烹調部分菜品，所以要等大家吃完才離開。「球員們比賽期間都非常緊張疲勞，做好放在那兒的菜光澤香味都大打折扣。當場做可以刺激他們的食欲，吃得好才能維持體力。」

▼西川照主廚示範西京燒

影片來源：YouTube NISHI's KITCHEN

當天早餐的主菜是鹽燒青花魚，午餐是牛排，晚餐最豐盛，有兩道肉菜，兩道魚，還有3種青菜，一共7道菜，另有意大利麵、蕎麥麵、米飯等主食。西芳照還告訴記者，晚上的一道雞肉會用中國菜做法，並問有什麼推薦的調味汁。「我用中國的老抽，日本的醬油裡有一點酒精，帶不進卡達。我們在當地買了中國的老抽。」

今年9月，西芳照來到杜哈日本隊預定的賓館和當地市場踩點，從廚房的製冷，到廚房與餐廳之間的動線都一一確認。

關於食材的講究之處，西芳照說，他們除了準備雞肉、牛肉和羊肉，還增加了高營養的肝臟類和深海魚。他也會提前跟球員和教練商量食材，「有的球員為了更快恢復體力，不吃小麥製主食，會另外準備別的。有道理的都儘量滿足。不過有的人說要每頓吃漢堡，那就不能答應了。」 西芳照笑著說。

現場煎牛肉做的漢堡是西芳照的拿手菜之一。日本隊有三個固定菜單：比賽前夜一定有鰻魚、前兩天晚上必有烤銀鱈魚，前三天的晚上缺不了漢堡。西芳照說一度考慮換掉漢堡，「結果被抗議」。

西芳照以前在福島縣的大型足球訓練基地擔任營養和餐飲負責人。2004年，受日本足協邀請，他開始擔任國家隊的專屬主廚。從2006年德國世界盃開始，他已隨隊連續征戰5屆世界盃，隨國家隊和川崎前鋒等日本職業聯賽球隊征戰海外200多次。出征期間，西芳照都是早上6、7時就進廚房，到深夜才能睡下。

在日本隊的官方抖音 上就有西芳照現場烹調、隊員們排隊等候出爐的視頻，還有一段抖音是西芳照邊吃自己的簡餐，邊笑著說「我想助他們一臂之力，哪怕犧牲我自己的睡眠時間」。兩段視頻都有20多萬點讚。

「我無數次看到隊員們一邊取菜，一邊談論戰術，那種氣氛特別好，我希望能夠為他們創造可以意氣風發談論如何獲勝，讓球員們其樂融融，輔助他們完全發揮實力的餐廳。」西芳照說，這是他覺得這份工作最大的價值。

今年3月的世界盃亞預賽日本對戰澳大利亞，賽前幾天正是西芳照的60歲生日。他收到了一份驚喜，隊長吉田麻也代表大家為他送上了一套繡有日本隊隊徽的大紅廚師服。隊員們還拜託他「在比賽當天一定要穿」，會為大家帶來好運。結果日本隊以2:0取勝。「回來後森保一主教練興奮地對我說『獲勝了！』，我說恭喜恭喜，他生氣了，說怎麼能說恭喜，應該說太好了，你是我們的一員啊！」

之後每次比賽當天西芳照都會穿上這身大紅廚師服。這次的三場比賽自然也是。「我沒法去現場看比賽，不過餐廳有電視，我會在那裡為他們加油，等他們回來。」

在卡達世界盃倒計時一個月時，西芳照作為日本隊的特別成員，在日本足協召開了線上記者會，宣布這將是他的最後一屆世界盃。「我確實是這麼想的，年齡上、體力上都有點吃力了。」

記者問：「如果隊員們執意挽留呢？」

他笑道：「不評論。」