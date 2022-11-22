世界盃足球 賽B組首戰，英格蘭6：2大破伊朗 ，亞洲球隊再次大敗，「三獅軍團」則靠著開門紅，再次躍居本屆世界盃奪冠大熱門。

賽前，B組英格蘭、伊朗、美國、威爾斯四隊中，英格蘭實力最強預定小組第一，其他三隊想出線，務必對英保平，並想辦法在另外兩個對手身上取勝。

開場階段，伊朗排出541陣型，企圖在中場靠著人數優勢，對英格蘭雙後腰實施人盯人壓迫，先力保不失球，有機會再透過前場逼搶、打反擊，試圖偷一顆進球。

英格蘭這邊則排出4213陣型，在曼聯表現不佳飽受抨擊的中後衛馬奎爾（Harry Maguire）則首發出場，而且成為大勝的關鍵人物。在曼聯，馬奎爾常被詬病選位不佳，轉身慢得像「航母掉頭」，但在英格蘭主帥索斯蓋特（Gareth Southgate）手下，他卻總能有亮眼發揮。

首先，馬奎爾有一腳精準的長傳，可以將球直接給到前場，這種打法既簡單又有效率。本場的第一顆進球，就是由他發動；其次，馬奎爾身高體壯有非常強的頭球能力，第二球就是靠他在角球中將球頂給薩卡（Bukayo Saka），後者漂亮地凌空抽射得分。

21歲小將薩卡的表現也非常出色，完成三腳射門，收穫兩顆進球，當選全場最佳球員。尤其第四顆進球，他在右路盤帶，內切晃開兩名防守球員，左腳低射破門，完全是個人能力的展現。

另外值得一提的是大英的進攻核心凱恩（Harry Kane），現在的他能破門、能當支點、能助攻，絕對是當今足壇最全能的前鋒之一，本場他也收穫了兩次助攻，算是小試身手。第三球就是他漂亮的傳中，找到插上的史特林（Raheem Sterling）輕鬆推射入網。

最後談談這場大勝後英格蘭是否躍升奪冠熱門了呢？筆者認為，英格蘭首戰將所有的武器都對拿出來操演了一遍，確實對團隊士氣、戰術熟練有很大的幫助。但雙方實力有段距離，而且真正的強隊不會像伊朗這樣只守不攻，很難重現團隊控球率79：21的恐怖差距。屆時英格蘭的後防，尤其遭到反擊時馬奎爾的弱點將被突出，能否不被打爆，將成「三獅軍團」能走多遠的關鍵。