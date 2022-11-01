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世足賽搞丟護照 別慌 卡達設40國「聯合辦」搞定

體育新聞組／綜合報導
卡達世足賽吉祥物戴著白色頭巾。（取材自推特）
卡達世足賽吉祥物戴著白色頭巾。（取材自推特）

卡達當局近日開設1個世界盃足球賽領事設施，賽事期間，球迷若遇到護照遺失或被捕狀況，都可前去尋求協助。

中央社引述法新社報導，當局表示，超過40國，包括31支與卡達一同競賽的隊伍，以及10多個愛好足球的國家，將在杜哈會展中心（Doha Exhibition and ConventionCentre）與警察、內政部等重要機構合設辦公室。

該中心將是大型體育賽事第一個此類中心，許多大使希望，賽事開始期間，來到卡達的100多萬球迷不會用上它。

但卡達對酒類銷售的限制、對同性戀的刑事定罪，甚至是對脫下衣服慶祝勝利的球迷的態度，讓一些支持者團體感到擔憂，也讓外交官們感到緊張。

墨西哥大使奧爾多里卡（Guillermo OrdoricaRobles）表示，為期29天的賽事期間，墨西哥預估將有超過7萬名球迷蒞臨，屆時將有「大量」外交官值班。

墨西哥將在11月22日對陣拉丁美洲勁敵阿根廷，而阿根廷球迷也不少，但奧爾多里卡說，他對即將到來的賽事「一點都不擔心」。

「我相信我們的球迷對這個國家的規則都有足夠了解，我們是受人尊敬的國家，我相信他們會遵守所有規定。」

墨西哥 足球 警察

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