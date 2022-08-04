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足球專欄／巴薩玩槓桿 乞丐變土豪

易起民
簽下孔德（右）後，拉波爾塔（左）準備啟動第四個槓桿。（歐新社）
簽下孔德（右）後，拉波爾塔（左）準備啟動第四個槓桿。（歐新社）

今年夏天轉會市場支出排行榜上，西甲豪門巴塞隆納以1.53億元（歐元，下同）高居第一。上賽季末，才喊著快要破產的巴薩，怎麼搖身一變成了揮金如土的大佬？這一切的奧祕就在於主席拉波爾塔（Joan Laporta）所激活的財務槓桿。

今年6月的特別會員大會上，拉波爾塔表示，巴薩的淨負債高達4.5億到6億元。如果不解決債務問題，在西甲聯盟工資帽的要求下，巴薩將無法引援，即使買了球員也無法註冊。

上賽季初，梅西出走、手上無可用之兵，巴薩排名一度掉到四名以外，連歐冠資格都岌岌可危。幸好冬季轉會窗買進、租借了一些即戰力，才在下半賽季衝到第二名。但歐冠小組賽被淘汰、歐聯僅打進八強，仍讓他們的收入短少了5000萬元。如果新賽季不能重振雄風，不僅面子掛不住，裡子也會受重傷。

拉波爾塔解釋為什麼要啟動槓桿，他形容巴薩就像一輛汽油耗盡且引擎失靈的F1賽車，急需修理，新的融資將使俱樂部擁有新的自有資金，並能進行新的投資

6月29日，巴薩啟動第一個槓桿，與美國投資公司「第六街」達成協議，將未來25年西甲轉播收益的10%變現，獲得2.675億元收入；隔月，他激活第二個槓桿，再變現15%的西甲轉播收益給「第六街」，獲得4億歐元收入。

第三個槓桿，巴薩賣掉特許經營的子公司BLM的24.5%股份，獲得1億元資金。BLM是巴薩的零售部門，在諾坎普球場和各地開設的專門店，販售巴薩的球衣等商品。接下來，巴薩可能啟動第四個槓桿，再賣掉BLM的24.5%股份，籌措1億元資金。

經過一系列操作，巴薩先後簽下了克里斯滕森（Andreas Christensen）、凱西（Franck Kessie）、拉菲尼亞（Raphinha Belloli）、萊萬多夫斯基（Robert Lewandowski）、孔德（Jules Kounde），陣容獲得極大的提升。

寅吃卯糧如果換不到好成績，相當於飲鴆止渴。但巴薩球迷已經悶太久了，對這樣瘋狂的借貸支出，只有掌聲與歡呼。幾乎沒有人去反思，這麼大筆的投入，如果沒辦法在未來提高收入，那就像煙花一樣，在一瞬間的燦爛火花結束後，只剩下惱人的黑煙。

西甲 BLM 投資

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