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中國F1車手周冠宇歷劫歸來：恢復好於預期 本周出賽

新華社／上海7日電 
周冠宇上月17日出席在加拿大賽事上的記者會。(路透)
周冠宇上月17日出席在加拿大賽事上的記者會。(路透)

「我覺得已經沒有問題，可以去全面準備比賽。」中國F1車手周冠宇說。在經歷難以想像的比賽事故後，重新穿上賽車服的周冠宇，滿血歸來，距離剛結束的F1英國站比賽，才不足5日。

在7月3日舉行的F1英國大獎賽中，中國首位F1車手、阿爾法羅密歐車隊的周冠宇的賽車在發車階段被捲入碰撞事故。車輛被頂翻，失控後發生翻轉，高速衝出賽道並嚴重受損。所幸，在Halo安全系統的保護下，周冠宇並無大礙。

「我沒事，很幸運還可以站在這，今天Halo救了我，謝謝大家對我的關心。」這是周冠宇在4日淩晨寫在社交平台上的話。

(影音製作：何卓賢 訂閱世網YouTube看更多新聞影音)

事故發生後，不少車迷朋友擔心周冠宇的身心狀況。「這段時間我做了一些簡單的恢復訓練，進行自我調整，讓自己進入一個好的狀態，忘記那天的事故。」面對意外，周冠宇並沒有停下腳步。

「經過短暫幾天休息，各方面恢復比我預期的要好。」這位23歲的青年，有著遠高於同齡人的成熟與穩重。「對於我自己的心理，我覺得沒有任何問題，這麼多年來的磨煉，我自己的內心可以去面對任何困難，我有足夠強大的耐心去克服這些困難。」周冠宇的回答堅定而冷靜。

在享受賽車運動所帶來的激情與興奮時，周冠宇的經歷，也在不斷地提醒著車迷朋友們，F1仍是極具危險的運動。在時速超過300公里的F1賽車裏，每一位手握方向盤的車手，其背後所付出的勇氣與努力，都值得給予最大的支持與敬意。

阿爾法羅密歐車隊近日也確認，周冠宇將參加本周進行的F1奧地利大獎賽。

重新披上戰衣，周冠宇露出了標誌性的笑容。「奧地利這條賽道，一直是我比較喜歡的，在這條賽道也有很美好的回憶，2021年在奧地利擁有了自己的第一次第一節練習賽。」對於即將到來的F1奧地利大獎賽，周冠宇很有信心。

「我希望車隊把我的賽車給修復好，我可以拿出100%的實力，為取得更好的成績而努力。」周冠宇說。

根據賽事規定，在車隊抵達奧地利之後，周冠宇還需要接受例行檢查，如果一切順利，周冠宇將繼續參加比賽。

中國首位F1賽車手周冠宇的賽車3日在英國站賽事中，一開始就發生意外，賽車摔的四輪...
中國首位F1賽車手周冠宇的賽車3日在英國站賽事中，一開始就發生意外，賽車摔的四輪朝天，所幸周冠宇安好。(路透)

周冠宇 F1 賽車

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