足球專欄／試用1年 藍軍退貨盧卡庫

盧卡庫重回國際米蘭，與窗外的球迷打招呼。（歐新社）

隨著球隊易手，「藍軍」切爾西的陣容今年夏天也將大洗牌，其中最引人關注的就是前鋒盧卡庫（Romelu Lukaku）的離開。去年夏天，藍軍以1.15億歐元從國際米蘭引進盧卡庫，沒想到短短10個月後，他又再度以租借的方式回歸國米一年。究竟為什麼這位義甲 鋒霸重返英超 後，竟成為球隊沈重的負擔？

不得不說，盧卡庫在義甲兩個賽季確實打出了身價。他為國米出賽95場，打進64球，替「藍黑軍團」捧回了睽違11年的義甲冠軍。他身高1米9，體型壯碩，且當時才28歲，正是中鋒成熟的年齡。更重要的是，他18歲的時候，正是切爾西將他從比甲帶到英超，雖然他後來因為擠不上位置而出走。但兜兜轉轉幾年，最後又來到切爾西，這次重聚卻一點也不愉快。

在上賽季，盧卡庫在各項賽事只為切爾西打進15球，與球隊的期待有很大落差；他更在去年12月受訪時，公開對主教練圖赫爾（Thomas Tuchel）的戰術提出質疑，並表達回歸米蘭城的意願，得罪了一大票球迷。

今年2月，切爾西對水晶宮的比賽中，盧卡庫打滿全場卻只有七次觸球，打破英超觸球最少的紀錄。這場比賽後，哈弗茨（Kai Havertz）取代了盧卡庫首發，並在接下來的九場比賽中打進七球。

比較兩人的數據，不論在每90分鐘進球數、射門、射正方面，哈弗茨都優於盧卡庫。另外，哈弗茨每90分鐘傳球到位率是盧卡庫的兩倍，還可以發揮組織的功能。

究竟是什麼原因造成盧卡庫的低迷？這與主教練的陣型有很大的關係。

當時在國米，主教練孔蒂（Antonio Conte）大多打352陣型，由勞塔羅（Lautaro Martinez）充當僚機，讓盧卡庫可以占據中路和右路兩條通道；但在圖赫爾手下，他被要求站穩中路，自由度大受限制。

此外，他還被批評「太懶」，跑位不積極，只會呆呆杵在禁區，等待隊友傳球。

其實，除了盧卡庫外，切爾西大部分進攻球員上季狀態都很差，維爾納（Timo Werner）、普利西奇（Christian Pulisic）、齊耶赫（Hakim Ziyech）進球都不到六球。因此，切爾西非常希望能簽下曼城的斯特林（Raheem Sterling），甚至有傳言C羅 （Cristiano Ronaldo）也有可能加入藍軍，讓我們拭目以待。