足球／累積60次帽子戲法 C羅賽後秀腹肌讓球迷幸福傻笑

C羅在日前比賽中以一個空門進球、頭球和自由球完成帽子戲法。（取材自Instagram）

目前效力於英超 聯賽曼聯隊（Manchester United）的葡萄牙足球 巨星C羅 （Cristiano Ronaldo），日前深陷攻擊觀眾手機的暴力事件漩渦和低迷的輸球狀態中，沒想到他在昨日曼聯對諾維奇（Norwich City）的比賽中，再次上演帽子戲法，幫助球隊以3:2取得勝利，賽後更大秀一波腹肌，讓粉絲們除了可以在欣賞他把握得分機會的高超能力之外，也能看到他維持體態的功力。

C羅在這場比賽中，以一個空門進球、頭球和自由球完成帽子戲法，賽後評分獲得9.7的高分，也當選本場比賽的最佳球員。他除了幫球隊取得勝利之外，也寫下許多紀錄──他個人聯賽生涯中第50次的帽子戲法，如果加上他在國家隊的成績就是第60次。同時，他也是21世紀首位在足球五大聯賽中取得50次戴帽紀錄的球員。

C羅賽後把球送給有曼聯「新C羅」之稱的年輕潛力球員Alejandro Garnacho，還秀了一波腹肌，展現身為37歲老將還保持高度自制力訓練的成果。（取材自Instagram）

更值得一提的是，C羅已經很久沒有靠自由球破門了，上一次還得回推到2020年，當時他還效力於義甲尤文圖斯隊（Juventus），再往前就是2018那場經典的葡萄牙隊西班牙小組賽，當天C羅同樣上演帽子戲法。

賽後，可能是心情太好的緣故，C羅還把球裝進衣服裡，被球迷笑稱是在跟待產中的未婚妻喬治娜致敬。隨後他把這顆球送給有曼聯「新C羅」之稱的年輕潛力球員Alejandro Garnacho，還秀了一波腹肌，展現身為37歲老將還保持高度自制力訓練的成果。

場邊觀眾露出姨母笑。（取材自YouTube）

隨後知名足球網站Goal更為C羅製作了梗圖，讓他化身老師，開班授課「進球藝術」，而第一堂課的主旨就是「證明酸民是錯的」，再次彰顯他「逆境之王」打臉酸民的高效率。而他的帽子戲法也讓自己一舉登上英超射手榜第三位，和25歲的葡萄牙球星若塔同球數，往前前兩名分別是29歲的孫興慜和薩拉赫。