足球專欄／國米敢拚 紅軍嚇出冷汗

范戴克頭球攻門無果，利物浦仍順利晉級。（路透）

歐冠16強第二輪比賽，利物浦迎戰國際米蘭。帶著首輪兩球領先的「紅軍」，本場運氣非常差，竟有三腳射門打在門框上，最終遭國米以1：0擊敗，但仍以總比分2：1晉級。

比賽的結果雙方似乎都還算滿意，對利物浦來說，雖然在自家主場輸球，但順利晉級就是好事；對國米來說，十年來首次打入歐冠淘汰賽，還抽到利物浦，原本就機會渺茫，沒想到兩回合打得精氣神十足，還能在魔鬼主場取勝，實在讓人佩服。

義甲 一向給人保守、緩慢的感覺，但國米這場比賽讓人眼前一亮，不但前場逼搶十分積極，中場更是靠著拚勁和身體硬度，壓制住利物浦。賽前，主教練小因扎吉（Simone Inzaghi）在鋒線上用桑切斯（Alexis Sánchez）取代哲科（Edin Džeko），就是要借助他的活動去騷擾、逼搶紅軍後防。比賽中，他也不負眾望，多次打開球路，直擊利物浦痛點。而他最後的犯規下場，也成為決定比賽的「關鍵」。

說到利物浦的痛點，就是當全員壓上進攻時，中場與後衛線間常會有較大的空隙。不過這也是相對而言，通常紅軍的火力強大、前場逼搶兇狠，一般的球隊連後場出球都有困難了，更別提利用這樣的空隙。不過，國米有備而來，中場打得十分積極，而且刻意尋求身體碰撞，也始終能夠搶得下五五開的球。

紅軍運動戰不理想，定位球卻打得虎虎生風，上半場30分鐘左右，靠著角球差點破門。阿諾德（rent Alexander-Arnold）開出角球，精準找到馬蒂普（Joel Matip），可惜頭球直中橫梁；第二次再開角球，范戴克（Virgil van Dijk）甩頭打遠角，可惜被對方後衛擋出。

除此之外，下半場51分鐘，蒂亞戈（Thiago Alcântara）挑傳若塔（Diogo Jota），對方守門員飛身撲出但沒把球拍遠，薩拉赫（Mohamed Salah）撿到球，面對沒有門將的球門居然打到立柱上，再次錯失得分良機。在球場上，連續浪費機會，總會遭到反噬。5分鐘後，勞塔羅禁區外一腳勁射洞穿了利物浦的大門。

眼看只差一球，國米士氣大振正要反攻時，卻遭一盆冷水澆下來。桑切斯犯規再領到一張黃牌，兩黃變一紅被罰出場，只剩十人應戰的國米，再也無力回天。