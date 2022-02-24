足球專欄／切爾西贏球 盧卡庫尷尬

在歐冠對里爾的比賽中，切爾西前鋒盧卡庫被放上板凳。（路透）

即便重新抽籤，歐冠衛冕軍切爾西也能再抽到最弱的里爾，冥冥中如有神助。但是藍軍主帥圖赫爾（Thomas Tuchel）不敢大意，拿下了表現不佳的主力前鋒盧卡庫（Romelu Lukaku），改用哈弗茨（Kai Havertz）打偽9號。結果，哈弗茨不負眾望，開場7分鐘頭球破門，最終切爾西2：0擊敗里爾，在16強淘汰賽拔得頭籌。

贏球的時候，誰沒上誰尷尬，坐在板凳席上的盧卡庫恐怕最能體會。

去年，圖赫爾領軍的切爾西，靠著頑強的防守和充滿活力的青年軍拿下歐冠冠軍。但他們心知肚明陣容還有短板，奪冠靠了點運氣。彼時切爾西最大的問題，就是主力中鋒維爾納（Timo Werner）效率太低，無法提供穩定的進球。 所以到了夏季轉會窗，老闆大筆一揮豪擲1.13億歐元，從國際米蘭買下盧卡庫。

這筆交易在當時看來是天作之合，首先，盧卡庫出身英超 ，來到切爾西不會有適應問題；其次，他剛在義甲 度過了完美的兩季，為國米出賽95場，打進64球、17助攻；此外，他可中可邊的特點，也能大大豐富前場的戰術。

沒想到，來到藍軍的盧卡庫竟出現水土不服，迄今27場賽事，只打進了10球、沒有助攻。原本一度占據聯賽榜首的切爾西，也因為他的狀態低迷，戰績滑落到第三。日前在聯賽對戰水晶宮的比賽中，他更是全場90分鐘，只有7次觸球，五項數據全部掛零，幾乎等於場上少一個人。

究竟盧卡庫低迷的成績，是單純狀態不佳？還是技術能力與戰術不適配呢？他還有機會重振雄風嗎？

高大強壯的盧卡庫看起來像是禁區裡的擎天柱，但他卻偏偏喜歡拉到禁區外策應，甚至秀腳法過人。在國米主帥孔蒂（Antonio Conte）的安排下，他更常埋伏在邊路；並且利用他的速度，在反擊中上演單騎闖關的好戲。

但在圖赫爾的戰術中，更強調高速流動、前場換位，顯然讓盧卡庫有些茫然。切爾西為了配合他，簡化了進攻，減少了穿插跑動，但仍掩藏不住他技術粗糙的問題，大大降低了進攻的流暢性。

雖然蜜月期短暫，但盧卡庫也在積極改變，最近的比賽中，他頻頻背身拿球，為後面的隊友製造前插空間。這套打法如果磨合成功，也不失為一件威力強大的武器。