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歐冠／尤文新秀32秒破門 創首秀最快進球紀錄

體育新聞組／綜合報導
開賽才32秒，弗拉霍維奇就破門。（路透）
開賽才32秒，弗拉霍維奇就破門。（路透）

歐冠杯16強決賽首回合第二周比賽，尤文圖斯（Juventus）客場1比1戰平比利亞雷亞爾（Villarreal）。雖然尤文未能取勝，但7500萬歐元身價的新援弗拉霍維奇（Dusan Vlahovic）卻再次給出驚喜。

影音來源：YouTube

開賽才32秒，弗拉霍維奇就接到隊友傳球後迅速前插，在對方兩位後衛干擾下禁區內破門。

這是弗拉霍維奇的歐冠首秀，結果第一場就踢進。而之前在義甲聯賽尤文圖斯2比0戰勝維羅納的比賽，弗拉霍維奇首次代表尤文圖斯出賽也有進球。

統計還顯示，弗拉霍維奇是尤文圖斯俱樂部隊史在歐冠處女秀取得進球最快的球員，也是歐冠改制後首位在淘汰賽階段首秀破門的尤文球員。

就整個歐冠來說，弗拉霍維奇32秒進球，也是歐冠首秀進球最快的球員，超過1995年9月13日多特（Borussia Dortmund）1-3不敵尤文比賽中安迪-莫勒（Andreas Moller）37秒的紀錄。而就上場時間來說，弗拉霍維奇的數據排在歷史第二，因為塞維利亞（Sevilla）的科諾普揚卡（Yevhen Konoplianka）歐冠首秀，替補上場19秒就取得進球。

另一場16強決賽，切爾西（Chelsea）主場2比0取勝里爾（LOSC Lille），哈弗茨（Kai Lukas Havertz）率先破網，普利西奇（Christian Pulisic）擴大優勢。

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